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В Киеве в мусорном баке нашли мертвого младенца

В Киеве в мусорном баке нашли мертвого младенца

В Шевченковском районе Киева правоохранители обнаружили мертвого младенца. Как выяснили журналисты «Фразы», малыша нашли в мусорном баке возле дома по улице Андрющенко, 4Б.

Как передает «Киев Оперативный», к наряду полиции охраны подбежал мужчина и сообщил, что в мусорном баке находится «странный» сверток. Обнаружив в нем ребенка, правоохранители немедленно вызвали скорую помощь и стали оказывать первую помощь малышу. К сожалению, прибывшие медики констатировали смерть мальчика, которому было всего два дня.

Так же сообщается, что недалеко от места страшной находки полицейские нашли мать и отца малыша ‒ местных жителей, страдающих алкоголизмом.

Как писала «Фраза», на свалке под Одессой были найдены останки ребенка.

Ранее в Николаеве пьяная мать выбросила с моста собственного ребенка.

Тэги: Киев, общество, младенец, алкоголизм

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