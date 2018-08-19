Мощный ливень снова затопил Киев

В Киеве продолжает бушевать непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», дождь в столице лил в субботу днем и в ночь на воскресенье.

Из-за сильных осадков Киев начало затапливать уже накануне.

Дождь затопил улицы и дороги города – ливнестоки снова не справлялись с водой.

Из-за потопа в Киеве буквально плавали машины.

Образовались пробки.

Жители столицы выкладывают видео ЧП в интернет.

Как писала «Фраза», ранее в киевской мэрии рассказали об ущербе, который прошлый ураган причинил городу.

Также стало известно, что уникальные раскопки на Почтовой площади в Киеве затопило из-за прорыва трубы.