Мощный ливень снова затопил Киев

В Киеве продолжает бушевать непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», дождь в столице лил в субботу днем и в ночь на воскресенье.
Из-за сильных осадков Киев начало затапливать уже накануне.
Дождь затопил улицы и дороги города – ливнестоки снова не справлялись с водой.
Из-за потопа в Киеве буквально плавали машины.
Образовались пробки.
Жители столицы выкладывают видео ЧП в интернет.
Как писала «Фраза», ранее в киевской мэрии рассказали об ущербе, который прошлый ураган причинил городу.
Также стало известно, что уникальные раскопки на Почтовой площади в Киеве затопило из-за прорыва трубы.