На Львов обрушился аномальный ураган. Появилось видео

Вечером пятницы, 17 августа, во Львове разбушевалась непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», на город обрушился мощный ливень.
О погодной аномалии жители Львова сообщают в интернете.
Сообщается, что дождь сопровождался градом и сильным ветром.
Улицы Львова затопило.
Дворы города превратились в озера, а улицы – в реки.
Житель Львова уже делятся видео непогоды.
Кое-где плыли автомобили и маршрутки.
Город встал под конец рабочего дня в пробках.
Как писала «Фраза», в киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу.
Ранее сильный ветер едва не унес воздушный шар с людьми в Знаменке. Они вовремя зацепились за дерево