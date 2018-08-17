На Львов обрушился аномальный ураган. Появилось видео

Вечером пятницы, 17 августа, во Львове разбушевалась непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», на город обрушился мощный ливень.

О погодной аномалии жители Львова сообщают в интернете.

Сообщается, что дождь сопровождался градом и сильным ветром.

Улицы Львова затопило.

Дворы города превратились в озера, а улицы – в реки.

Житель Львова уже делятся видео непогоды.

Кое-где плыли автомобили и маршрутки.

Город встал под конец рабочего дня в пробках.

Как писала «Фраза», в киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу.

Ранее сильный ветер едва не унес воздушный шар с людьми в Знаменке. Они вовремя зацепились за дерево