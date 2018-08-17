В Вишневом после драки с «титушками» подожгли стройку, выросшую на месте зеленой зоны

В городе Вишневое Киевской области вспыхнул конфликт из-за одной из здешних строек. Как выяснили журналисты «Фразы», местные жители и активисты подожгли стройплощадку.

Как передает «Информатор», спор вокруг стройки по улице Машиностроителей, 17а возник еще весной прошлого года. Тогда люди повалили забор, и строительство временно остановили.

Новый конфликт случился накануне в четверг, когда в площадке, где стоят три недостроенные высотки, пришли сотни людей. Люди говорят, что они мирно дискутировали, когда «титушки» застройщика напали на них. Пострадали несколько человек — активист и пожилая женщина.

После этого народ вызвал полицию, но та отказывалась приезжать. В отсутствии копов возник новый конфликт, после чего люди принялись ломать и жечь забор возле стройплощадки. Сообщается, что, наконец приехав на место инцидента, полиция вела себя пассивно и не трогала «титушек».

Как сообщается, представитель компании-застройщика «Будинвестконтакт» заявил, что все документы на строительство у их есть, но людям бумаги показаны не были. У застройщика говорят, что в проекте жилого комплекса запланирована постройка детского сада, а на территории хотят оборудовать зеленую зону, которая охватила бы территорию речки, где сейчас пустырь и мусор.

Местные же активисты заявляют, что стройка — незаконная. По их словам, депутаты горсовета не голосовали за выделение земельного участка под строительство жилых или общественных зданий. Люди говорят, что вместо стройки тут должен быть парк, о котором они просили местные власти несколько лет, но те не реагировали на обращения жителей. Люди уже высадили тут пять сотен деревьев, но строители принялись их уничтожать.

Как писала «Фраза», в Киеве в масштабном столкновении вокруг стройки пострадали охранники, протестующие и полицейские.