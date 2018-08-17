Украинские фермеры вырастили «улыбающиеся» яблоки

Необычные яблоки удалось вырастить фермерам в Винницкой области. Как выяснили журналисты «Фразы», их плоды – «улыбаются».

Как передает ТСН, данную технологию придумали японцы.

Для этого необходимо приклеить специальный «стикер» на зеленый плод яблока, после чего оно созревает вместе с наклейкой. Когда яблоко созреет – ее снимают, и на кожуре остается «улыбка».

Отмечается, что эта наклейка растягивается и не портит яблоко, а плод сохраняет все свои полезные свойства.

Одно «улыбающееся» яблоко стоит шесть гривен. По такой же технологии хотят выращивать сливы и груши.

Ранее «Фраза» писала о пользе яблок для сосудов и поджелудочной железы.