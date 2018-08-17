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Появилось видео расстрела автобуса мотоциклистом в Киеве

Появилось видео расстрела автобуса мотоциклистом в Киеве

В интернете появилось видео расстрела автобус №47 мотоциклистом из травматического пистолета, которое случилось накануне, 16 августа, в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», конфликт сняли камеры наблюдения.

Видео публикует в Facebook страница «Киев Оперативный».

Как известно, ЧП произошло на улице Данила Щербаковского.

На кадрах видно, что мотоциклист подходит к окну водителя автобуса и что-то говорит ему, после чего тот выбегает на дорогу, начинается перепалка.

После этого байкер начинает стрелять из травмата.

Как писала «Фраза», в Киеве конфликт водителя автобуса с мотоциклистом перерос в стрельбу.

Тэги: Киев, преступность, общество, стрельба

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