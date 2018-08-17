На телеканале дважды подрались нардепы Мосийчук и Шахов

В студии телеканала «Прямой» подрались народные депутаты Игорь Мосийчук из «Радикальной партии» и Сергей Шахов из «Воли народа». Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент случился вечером четверга, 16 августа.
Стычек было две.
Сначала нардепы подрались в студии, когда Сергей Шахов заявил, что Игорю Мосийчуку не нужно посещать гей-парады.
По время перепалки нардепы использовали нецензурную лексику.
После этого парламентарии сцепились снова, но уже в лифте телеканала.
Как писала «Фраза», недавно после телеэфира Мосийчук набросился на Лещенко из-за пикантных вопросов о Ляшко.