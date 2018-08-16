В УЕФА вынесли вердикт по «выходке» защитника сборной Украины в Москве

В УЕФА вынесли вердикт по ответному поединку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором московский «Спартак» принимал греческий ПАОК. Как выяснили журналисты «Фразы», несмотря на бурную реакцию российских СМИ на поступок украинца Евгения Хачериди, санкции к нему применяться не будут.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций не увидели в действиях футболиста ничего противозаконного, поэтому дисциплинарные санкции к нему применяться не будут, сообщает «Обозреватель».

Более того, в УЕФА открыли два дисциплинарных дела в отношении самого «Спартака»: за заблокированные выходы на стадионе и за удаление Луиса Адриану. В рапорте делегата УЕФА упоминаются только эти два момента. О Хачериди там нет ни слова, сообщает «Динамомания».

Ранее «Фраза» сообщала, что по окончанию матча защитник сборной Украины и греческого ПАОКа Евгений Хачериди приспустил гетры и показал пальцем на сине-желтые щитки.