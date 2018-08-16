Украинца номинировали на премию «Эмми» за работу над фильмом о Сирии

Украинский звукорежиссер Олег Кульчицкий был номинирован на премию «Эмми» для новостей и документальных фильмов News & Documentary Emmy Awards. Как выяснили журналисты «Фразы», он представлен в категории «Лучший звук».

Как сообщает официальный сайт премии, украинец был номинирован за работу над документальным фильмом «Плач из Сирии», режиссером которого выступил американец Евгений Афинеевский.

Данный документальный фильм был снят компанией HBO и претендует на награду в четырех категориях.

Церемония вручения наград состоится 1 октября 2018 года в Нью-Йорке.

Как писала «Фраза», в 2016 году Олег Кульчицкий был номинирован на награду Golden Reel Awards в категории «Лучший монтаж звука» в документальном фильме Евгения Афинеевского «Зима в огне» о Евромайдане в Киеве.