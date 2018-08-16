В киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу

Ночной ураган, пронесшийся по Киеву, причинил городу немалый ущерб. Как выяснили журналисты «Фразы», к счастью, в результате обрушившейся непогоды в столице никто не пострадал.

Как рассказал глава управления КГГА по чрезвычайным ситуациям Роман Ткачук в четверг, 16 августа, на специальном брифинге, ЧП случилось возле Верховной Рады – тут упавший столб буквально перерезал припаркованный автомобиль «Таврия».

Замглавы КГГА Петр Пантелеев уточнил, что всего в городе было повалено более двухсот деревьев. Кроме этого, сильный ветер обрушил пять опор линий электропередач, были повреждены фасады и крыши пяти домов.

По данным мэрии, больше всего пострадали Печерский, Шевченковский, Днепровский и Деснянский районы столицы.

Кроме этого, затопило Крещатик – порой вода поднималась на двадцать сантиметров.

В КГГА сказали, что были забиты сливные решетки – из-за этого поднялся уровень грязи, а главная улица Киева была буквально разгромлена. В мэрии заявили, что их чистят регулярно, а забили их ветки и листья, сорванные ураганом.

Как писала «Фраза», после мощной ночной грозы Киев снова «утонул».

Также из-за непогоды в столичном аэропорту массово отменяют рейсы.