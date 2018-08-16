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После мощной ночной грозы Киев снова «утонул»

После мощной ночной грозы Киев снова «утонул»

Сегодня, 16 августа, ночью на Киев обрушилась стихия — прошел мощный дождь с градом. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло все около трех часов ночи.

Лужи довольно быстро достигли глубины в несколько десятком сантиметров, падали деревья.

Как сообщает «Информатор.Киев» в Facebook, в результате непогоды в Киеве была затоплена центральная улица — Крещатик и еще несколько улиц, в результате чего движение автомобилей было усложнено.

Также в результате непогоды был затоплен подземный переход на Бессарабской площади. Также был затоплен комплекс «Метроград».

Также пострадал гастроном, который в том году горел.

Синоптики предупреждают, что сегодня, 16 августа, в столице снова ожидается гроза с ливнями, местами шквалы 24 м/с и град. Местным жителям советуют плотно закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач.

Также гроза возможна в Киевской, Винницкой, Черкасской областях, а также в северной части страны.

Ранее «Фраза» сообщала, что 25 июля в Киеве из-за сильного непрекращающегося дождя произошел грандиозный потоп. В результате этого по многим улицам проезд автомобилей был невозможен.

Также гигантский потоп, случившийся в Киеве, привел к обрушению одного из мостов в городе. ЧП случилось в Подольском районе столице.

Тэги: Киев, общество, погода, потоп, непогода, синоптики

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