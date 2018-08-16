Бывший нардеп-свободовец попал в ДТП в Киеве. Появилось видео

Бывший народный депутат от «Свободы» Игорь Мирошниченко попал в ДТП в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», авария случилась на проспекте Победы вечером среды, 15 августа.

Как передает телеканал «112 Украина», тут столкнулись BMW экс-нардепа и Honda.

Сообщается, что, по словам водителя Honda, он двигался по третьей полосе со скоростью 90 километров в час, когда его подрезал автомобиль, и он врезался в BMW. Водитель сказал, что «мы ехали по скоростной части, была красная машина без поворотника налево, наехала на меня, я нажал на тормоз и вывернул руль вправо, меня занесло».

В то же время, Игорь Мирошниченко говорит, что ехал со скоростью 50 километров в час. Экс-нардеп рассказал, что «услышал сзади звук, похожий на звука байка, который разгоняется со светофора, оказалось, что это автомобиль, который на безумной скорости летит мне в зад». Как говорит Игорь Мирошниченко, «он меня ударил, после чего я немного прокатился, остановился, сообщил в страховую компанию и полицию».

Как писала «Фраза», Игоря Мирошниченко в его же квартире избил любовник жены.

Также Игорь Мирошниченко призвал ввести визовый режим с Беларусью и устраивать там диверсии.