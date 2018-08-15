Очередное пьяное ДТП в Киеве: семью с детьми сбили на пешеходном переходе

В Киеве произошло очередное страшное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», пьяный водитель на Audi сбил семью с детьми на пешеходном переходе.

Инцидент произошел в среду, 15 августа, на Троещине.

О нем в «Фейсбуке» сообщил создатель портала dtp.kiev.ua Владислав Антонов. Он же поделился видео момента ДТП.

Как видно, на пешеходном переходе было два взрослых и два ребенка – их сбил автомобиль.

Машину вынесло на трамвайные пути. После ДТП пьяный водитель и его пассажир сбежали.

Отмечается, что пострадавшей в результате наезда женщине помощь оказали врачи «скорой», после чего ее госпитализировали.

Как писала «Фраза», на днях в Киеве водитель Audi насмерть сбил человека и сбежал с места аварии.

Страшное ДТП случилось на Троещине: «Волга» влетела в группу людей на тротуаре – есть пострадавшие.

Сообщалось также, что под Киевом фура вылетела на встречную полосу – есть жертвы.

Кроме этого, на выходных в Киеве элитная иномарка сбила пешехода и скрылась с места ДТП.