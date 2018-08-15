Ребенок, которого чуть не заморили голодом на Кировоградщине, оказался сыном депутата

Стали известны подробности о четырехлетнем мальчике из Новоукраинки (Кировоградская область), которого с критическим весом в состоянии истощения госпитализировали в больницу. Как выяснили журналисты «Фразы», он оказался сыном депутата райсовета Александра Мольченко.

По словам отца мальчика, то, что ребенка забрали, является политической расправой за его позицию. Также он заявил, что мальчик заболел, ведь в детстве над ним якобы ставились опыты в больнице, сообщает ТСН.

Мольченко утверждает, что за последний год заметил, что его сын начал стремительно худеть. Однако врачи постоянно игнорировали обращения к ним. Депутат говорит, что начал покупать всякие витамины для поддержания иммунитета, но ничего не помогало.

В больнице, куда госпитализировали мальчика, провели все необходимые обследования и говорят, что ребенок абсолютно здоров, правда, голоден. Сейчас его учат есть, он просит только воду и хлеб, ведь это все, чем его кормили раньше.

Соседка и подруга семьи Татьяна Алексеева уверенно заявила, что ребенок имел все необходимое и в последнее время отлично питался, но, как бы то ни было, полиция открыла производство за злостное невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком. За это грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Кировоградской области в населенном пункте Новоукраинка врачи еле спасли ребенка, которого родители морили голодом. В свои четыре года при норме 16 килограммов мальчик весил лишь семь.