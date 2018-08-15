В Италии обрушился автомобильный мост. Погибли десятки человек, под завалами оказались легковушки и грузовики

Сегодня, 14 августа, в итальянском городе Генуя обрушился автомобильный мост. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным врачей погибли десятки людей.

По мосту проходила часть автострады А10. Рухнул пролет длиной около ста метров. Как сообщает Reuters, во время обрушения по мосту как раз могли ехать автомобили.

На данный момент точной информации о жертвах ЧП нет, но медики утверждают, что погибших уже – десятки человек.

По информации агентства ANSA, по меньшей мере 10 легковых и грузовых автомобилей находятся под обломками. Автомобильное движение полностью заблокировано.

Мост высотой около 50 метров проходит над долиной реки, где расположены жилые дома, железнодорожные пути и промзона.

Конструкция была возведена в 1960-х годах. Реконструкция моста проводилась два года назад, в 2016-м. Причиной обрушения мог стать структурный недочет.

Ранее «Фраза» сообщала, что гигантский потоп, случившийся в Киеве 25 июля, привел к обрушению одного из мостов в городе. ЧП случилось в Подольском районе столице.