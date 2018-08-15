В одну из африканских стран вернулась лихорадка Эбола – на борьбу брошены войска и полиция

В Демократическую Республику Конго вернулась лихорадка Эбола. Как выяснили журналисты «Фразы», буквально месяц назад в стране заявляли о победе над страшным вирусом, однако, по последним данным, с начала августа он снова бушует, набирая обороты.

Как сообщает министерство здравоохранения ДРК, число заболевших, вероятно, будет расти. Сейчас официально зарегистрированы 57 случаев заражения Эболой. Из них тридцать случаев были подтверждены клинически, еще 27 называются возможными, также 58 случаев – подозрения на вирус.

Проблемой уже обеспокоились во Всемирной организации здравоохранения, где подтвердили новую вспышку. Она, по данным ВОЗ, уже десятая в этой стране.

Для борьбы с Эболой в ДРК брошены полиция и военные – они помогают медикам беспрепятственно добираться в районы заражений, а также блокируют дороги. Сообщается, что в стране действуют банды, которые пользуются возможностью напасть на врачей.

Как писала «Фраза», в конце июля вДемократической Республике Конго заявили о победе над лихорадкой Эбола. Тогда сообщалось, что за последние 42 дня не поступало сообщений о новых случаях заболевания. Предыдущая вспышка случилась 8 мая, из-за чего скончались 33 человека.