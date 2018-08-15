Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В одну из африканских стран вернулась лихорадка Эбола – на борьбу брошены войска и полиция

В одну из африканских стран вернулась лихорадка Эбола – на борьбу брошены войска и полиция

В Демократическую Республику Конго вернулась лихорадка Эбола. Как выяснили журналисты «Фразы», буквально месяц назад в стране заявляли о победе над страшным вирусом, однако, по последним данным, с начала августа он снова бушует, набирая обороты.

Как сообщает министерство здравоохранения ДРК, число заболевших, вероятно, будет расти. Сейчас официально зарегистрированы 57 случаев заражения Эболой. Из них тридцать случаев были подтверждены клинически, еще 27 называются возможными, также 58 случаев – подозрения на вирус.

Проблемой уже обеспокоились во Всемирной организации здравоохранения, где подтвердили новую вспышку. Она, по данным ВОЗ, уже десятая в этой стране.

Для борьбы с Эболой в ДРК брошены полиция и военные – они помогают медикам беспрепятственно добираться в районы заражений, а также блокируют дороги. Сообщается, что в стране действуют банды, которые пользуются возможностью напасть на врачей.

Как писала «Фраза», в конце июля вДемократической Республике Конго заявили о победе над лихорадкой Эбола. Тогда сообщалось, что за последние 42 дня не поступало сообщений о новых случаях заболевания. Предыдущая вспышка случилась 8 мая, из-за чего скончались 33 человека.

Тэги: здоровье, мир, Африка, лихорадка, эбола

Комментарии

Колонка автора
10.08.18 10:55

Украинские клубы в Европе: потери стали неизбежны…

Автор: Андрей Шахов

Статьи

14.08.18 09:11

Что в реальности происходит с экономикой РФ

Автор: Максим Михайленко

Главная новость дня

«Динамо» с помощью флажков пролезло в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

«Динамо» с помощью флажков пролезло в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов
14.08.18 21:26
774
Последние новости
14.08.18 21:26

«Динамо» с помощью флажков пролезло в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов
14.08.18 19:00

Главные новости за 14 августа 2018 года
14.08.18 17:39

Коломойский: Медведчук последний шанс установить мир на Донбассе, альтернатива — только война
14.08.18 17:35

Медиаюрист: Если не будет доказательств правдивости каждой сцены, фильм о «Стусе» могут запретить в течение одного дня
14.08.18 17:31

Лещенко: «За життя» получит второе место в коалиции, а Медведчук – будущий спикер
14.08.18 16:39

Шарий: На Медведчука ничего нет, вот его противники и бесятся
14.08.18 16:16

В Италии обрушился автомобильный мост. Погибли десятки человек, под завалами оказались легковушки и грузовики
14.08.18 16:05

По Киеву прокатилась волна страшных смертей женщин
14.08.18 15:17

Россияне хотят выдвинуть Суркиса на выборы в УЕФА в 2019 году
14.08.18 15:13

На Кировоградщине родители чуть не заморили своего сына голодом до смерти

Интервью

09.08.18 21:16

Так ли страшен кондиционер в офисе? Рассказывает врач-отоларинголог Ольга Усачева

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Италии обрушился автомобильный мост. Погибли десятки человек, под завалами оказались легковушки и грузовики
В Италии обрушился автомобильный мост. Погибли десятки человек, под завалами оказались легковушки и грузовики
В Италии обрушился автомобильный мост. Погибли десятки человек, под завалами оказались легковушки и грузовики
В Италии обрушился автомобильный мост. Погибли десятки человек, под завалами оказались легковушки и грузовики
На Кировоградщине родители чуть не заморили своего сына голодом до смерти
На Кировоградщине родители чуть не заморили своего сына голодом до смерти
В квартире одной из киевских высоток прогремели сразу два взрыва
В квартире одной из киевских высоток прогремели сразу два взрыва
В одну из африканских стран вернулась лихорадка Эбола – на борьбу брошены войска и полиция
В одну из африканских стран вернулась лихорадка Эбола – на борьбу брошены войска и полиция
Под Киевом накрыли незаконный реабилитационный центр, где насильно удерживали десятки людей
Под Киевом накрыли незаконный реабилитационный центр, где насильно удерживали десятки людей
В Лондоне автомобиль протаранил ограду парламента – есть пострадавшие
В Лондоне автомобиль протаранил ограду парламента – есть пострадавшие
В Николаеве сотни тонн фекалий вылились в Южный Буг. Городу грозят эпидемии и кишечные инфекции
В Николаеве сотни тонн фекалий вылились в Южный Буг. Городу грозят эпидемии и кишечные инфекции
На Одесчине прошел седьмой детско-юношеский лагерь Союза армян Украины
На Одесчине прошел седьмой детско-юношеский лагерь Союза армян Украины
716 миллиардов долларов: Трамп подписал рекордный военный бюджет США
716 миллиардов долларов: Трамп подписал рекордный военный бюджет США
Медики рассказали, какая уличная еда несет смертельную опасность
Медики рассказали, какая уличная еда несет смертельную опасность
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.