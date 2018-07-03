В Таиланде нашли пропавшую детскую футбольную команду. Ребята провели в пещере десять дней

В Таиланде нашли детскую футбольную команду, которая исчезла в одной из местных пещер еще 23 июня. Как выяснили журналисты «Фразы», поиски ребят продолжались десять дней.

Как передают спасатели, 12 детей и их тренер были найдены живыми 2 июля в пещерном комплексе Тхам Луанг, где они прятались от поднявшейся из-за дождей воды, и оказалась в ловушке.

Их поисками занимались более тысячи человек.

Сообщается, что команду нашли два британских дайвера, которые участвовали в поисковой операции.

Детей уже передали врачам – они напуганы и истощены, но, по предварительным данным, их жизням ничего не угрожает.

Как писала «Фраза», в пещере Таиланда заблудилась детская футбольная команда.