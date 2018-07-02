На выборах в Мексике победила левая оппозиция. Трамп уже поздравил

В Мексике прошли выборы — тут избирали не только президента страны, но и всю власть — депутатов, сенаторов и губернаторов. Как выяснили журналисты «Фразы», победу праздновала оппозиция.

Обработана половина бюллетеней, но нынешние результаты и показатели опросов свидетельствуют, что на выборах президента победил 64-летний левый оппозиционер Андрес Мануэль Лопес Обрадор, набирающий 53,7% голосов.

Кандидат от правящей партии Хосе Антонио Мид набирает всего 15,4% голосов, а уже признал свое поражение.

Оппозиционная коалиция «Вместе мы сделаем историю» набирает 70,3% и получает 211 из 300 мест в палате депутатов. В коалицию «Вместе мы сделаем историю» входят Движение национального возрождения, Партия труда и Партия социальной солидарности.

Нового президента Мексики уже поздравляют мировые лидеры. В частности, это сделал президент США Дональд Трамп, написав в «Твиттере», что готов работать с ним.

Ранее Андрес Мануэль Лопес Обрадор был мэром Мехико и дважды безуспешно баллотировался в президенты страны. Одним из его обещаний было «снизить экономическую зависимость Мексики от США».

Как писала «Фраза», в одном из городков Мексики после убийства политика арестовали всех полицейских.