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В Славянске неадекватный водитель автобуса чуть не задушил подростка, предъявившего «единый билет»

В Славянске неадекватный водитель автобуса чуть не задушил подростка, предъявившего «единый билет»

В воскресенье, 1 июля, в Славянске водитель автобуса, следовавшего в Былбасовку, силой с применением ненормативной лексики вытолкал из транспортного средства подростка, который ехал по так называемому «единому билету». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал сам пострадавший Влад Самусенко.

По его словам, он ехал в гости к друзьям, зашел в автобус и предъявил льготный документ — «единый билет». Однако в ответ подросток услышал ненормативную лексику водителя, после чего мужчина применил к подростку физическую силу, пытаясь вытолкать того из автобуса.

На видеозаписи, которую сам пострадавший умудрился сделать, видно, как водитель его ругает, после чего начинает душить.

Отметим, что согласно действующему законодательству дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, и обучающиеся в учебных заведениях, должны быть обеспечены «единым билетом», который дает право на бесплатный проезд в общественном городском (пригородном) транспорте, бесплатное посещение кинотеатров, выставок, музеев, спортивных заведений.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня 2018 года в Киеве произошло ЧП с участием водителя маршрутки № 25. Неадекватный водитель напал на школьницу, у которой не было ученического удостоверения.

Тэги: полиция, водитель, общество, нападение, подросток, Славянск, единый билет

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