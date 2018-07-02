Во Львовской области вандалы разбили бюст Пушкина. Местный мэр встал на защиту российского поэта

В Золочеве Львовской области вандалы разбили бюст российского поэта Александра Сергеевича Пушкина, сбросив его с постамента. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент возмутил мэра города Игоря Грынькива.

У себя в «Фейсбуке» он написал, что этим инцидентом могут воспользоваться российские СМИ.

Чиновник добавил, что недавно местная власть поднимала вопрос о переименовании сквера А.С. Пушкина в сквер Памяти Героев, также местные депутаты хотели переименовать улицу в честь поэта в улицу Бориса Золотника (местный политик, покойный мэр города).

Он сообщил, что «мы провели опрос, и общество высказалось против». По его словам, «сейчас улица носит имя российского поэта».

Мэр уже обратился в полицию, добавив, что «обидно, что такой случай произошел в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов».

Как писала «Фраза», СБУ разоблачила группу вандалов, осквернивших польские и еврейские памятники.

Ранее в Киеве задержали вандалов, ограбивших могилу Леси Украинки.