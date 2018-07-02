В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо. Повезло, что обошлось без жертв

В воскресенье, 1 июня, в Деснянском районе Киева у маршрутки на ходу отпало колесо. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

Как отмечается, ЧП произошло на проспекте Маяковского с маршруткой № 192.

В сообщении также говорится, что в результате происшествия пострадавших не было, при этом автор поста задается вопросом, кто должен отвечать за техническое состояние транспортного средства, которое ежедневно перевозит тысячи человек.

Ранее «Фраза» сообщала, что 13 января 2010 года в Киеве на проспекте Елены Телиги микроавтобус «Богдан», двигаясь от станции метро «Дорогожичи» в сторону Петровки, потерял колесо.

25 июня 2013 года в Киеве, недалеко от станции метро «Шулявская» у маршрутки отлетело колесо.

4 декабря 2016 года в Киеве в Дарницком районе у железнодорожной станции «Дарница» у маршрутки прямо на ходу оторвалось переднее левое колесо.

27 декабря 2016 года в Киеве на Московском мосту оторвалось заднее колесо у маршрутки, которая двигалась с пассажирами. Происшествие произошло после того, как водитель въехал в глубокую яму в асфальте.

13 марта 2017 года в Киеве у маршрутки во время движения оторвалось заднее колесо.

13 июня 2017 года в Киеве в одном из маршрутных такси прогремел взрыв. Прямо во время движения взорвалась система охлаждения.

15 мая 2018 года у маршрутки № 189 (улица Чернобыльская — улица Владимирская) прямо на ходу отвалилось колесо.