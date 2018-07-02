Кот на колбасном прилавке в одном из супермаркетов Киева позабавил и возмутил соцсети

В торговле продуктами в Киеве продолжает твориться бардак. Как выяснили журналисты «Фразы», на Виноградаре произошел очередной случай не соблюдения всех правил.

Как передает dtp.kiev.ua, в магазине «Континент» на улице Свободы, 26, кот ел колбасу прямо с прилавка.

Некоторых пользователей умилил и позабавил котик, но многие заметили, что теперь, после животного, покупать такую колбасу опасно, и вообще, неплохо было бы проверить соблюдение правил торговли.

Как писала «Фраза», во Львове в супермаркете продали пачку фасоли с головой грызуна внутри, а в киевском супермаркете продавали хлеб с червями.