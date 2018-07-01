Из аэропорта «Киев» вторые сутки не могут вылететь толпы туристов

В столичном аэропорту «Киев» случилось ЧП – тут вторые сутки не могут вылететь отдыхать около тысячи туристов. Как выяснили журналисты «Фразы», некоторые ждут своих самолетов с субботы, 30 июня.

Об этом возмущенные люди пишут в соцсетях и на форумах.

Сообщается о задержки ряда рейсов.

По данным телеканала «112», на воскресенье, 1 июля, задерживались семь рейсов в разные страны, в частности – на курорты Анталии и Батуми.

О причинах задержки пассажирам не говорят. Некоторые туроператоры просто не отвечают на звонки.

Как писала «Фраза», из Туниса не могут вылететь сотни украинцев.