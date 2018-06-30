Из-за непогоды в разных регионах Украины сообщают о потопах

Прошедший по Украине ураган с ливнями привел к затоплению в ряде регионов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают в ГСЧС и соцсетях.

Так, по данным спасателей, на Прикарпатье из-за сильных дождей затопило две сотни частных домов, а также административные здания, приусадебные участки, придомовые территории и сельскохозяйственные угодья.

Тут же непогодой было повреждено около четырнадцати километров дорог и три моста.

Непогода в регионе бушует уже несколько дней.

Также в интернете появилось видео потопа в Чернигове.

Непогода бушевала и в других регионах Украины.

Как писала «Фраза», из-за непогоды в Украине почти четыре сотни населенных пунктов остались без электричества.