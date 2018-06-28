Ляшко купил на рынке семейные трусы и пообещал прийти в них в парламент

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в Миргороде побывал на местном рынке, где на одной из точек купил семейные трусы. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео нардеп выложил на своей страничке в Facebook.

Более того, он публично пообещал в этих трусах прийти в Верховную раду.

Отметим, что это не первый курьезный случай, который связывает главного «радикала» страны и столь интимный предмет одежды. В январе нынешнего года, купаясь в проруби на Крещение, Ляшко чуть не остался без плавок.

Как сообщала «Фраза», также в январе 2018 года Ляшко не смог правильно произнести фамилию вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, назвав ее Климпуш-Цицькадзе.