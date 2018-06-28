В «Симпсонах» нашли предсказание финала ЧМ-2018

В известном американском мультсериале «Симпсоны» нашли предсказание финала ЧМ-2018. Как выяснили журналисты «Фразы», во всяком случае, сейчас данную тему активно обсуждают в социальных сетях и на YouTube не только поклонники мультфильма, но и любители футбола.

Эпизод нашли в пятой серии девятого сезона.

По сценарию чемпионат мира проходит в Спрингфилде, а в финал выходят Мексика и Португалия.

Учитывая неплохую игру португальцев и мексиканцев, фанаты сборных уверены — это предсказание.

Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Как писала «Фраза», ЧМ-2018 уже сенсационно покинула Германия.

Также «Симпсоны» предсказали победу Дональда Трампа на выборах в США.