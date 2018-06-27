Новичок «Динамо» Че Че забил гол в дебютном поединке

Новичок киевского «Динамо» бразилец Че Че забил свой первый гол за команду. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом динамовцы победили.

Это был первый товарищеский матч «Динамо» после каникул. В спарринге киевляне обыграли 2:1 «Колос» из Ковалевки, представляющему Первую лигу. Матч проходил на клубной базе динамовцев в Чапаевке.

Уже скоро, 29 июня, «Динамо» отправляется на тренировочный сбор в Австрию, где сыграет пять контрольных матчей.

Как писала «Фраза», футболистам «Динамо» разрешили не посещать клубного стоматолога.