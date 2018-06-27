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ЧМ-2018: сенсационно проиграв корейцам, Германия покидает Россию

ЧМ-2018: сенсационно проиграв корейцам, Германия покидает Россию

В среду, 27 июня, на ЧМ-2018 случилась пока главная сенсация турнира в России. Как выяснили журналисты «Фразы», Германия проиграла свой ключевой матч.

Не суме справиться с Южной Кореей (0:2), сборная Германии вылетает с чемпионата мира уже на групповом этапе

Немцы владели преимуществом, но пропустили два гола на последних секундах встречи.

Таким образом, корейцы и немцы набрали по три очка. Более того, Южная Корея заняла третье место в группе, а Германия — последнее.

В плей-офф же вышли Швеция и Мексика, у которых по шесть очков.

Как писала «Фраза», этот матч больно ударил по экономике Германии.

Тэги: Германия, футбол, спорт, ЧМ-2018

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