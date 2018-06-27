ЧМ-2018: Диего Марадона показывал «факи» нигерийцам, после чего ему вызвали врачей

Нервным получился матч Нигерия-Аргентина (1:2) для легендарного в прошлом нападающего Диего Марадоны. Как выяснили журналисты «Фразы», легендарный аргентинец буйно вел себя на трибунах, после чего ему стало плохо.

Диего Марадона лично прилетел в Санкт-Петербург, чтобы поддержать Аргентину в матче против Нигерии.

Игра получилась очень непростой, и после победного гола своей команды аргентинец принялся показывать нигерийцам неприличные жесты.

После игры 57-летнему аргентинцу стало плохо, и его под руки увели с трибун.

На стадионе Диего Марадону обследовали врачи.

Позже Диего Марадона заявил, что с ним все нормально.

Как писала «Фраза», накануне Аргентина драматично обыграла Нигерию.