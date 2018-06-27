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Триллер на ЧМ-2018: Определились еще две пары 1/8 финала

Триллер на ЧМ-2018: Определились еще две пары 1/8 финала

Сегодня, 26 июня, на Чемпионате мира по футболу состоялись заключительные матчи группового этапа в группах С и D. Как передает корреспондент «Фразы», после этих поединков определились еще две пары участников 1/8 финала.

В группе С в нулевую ничью впервые на этом турнире сыграли сборные Дании и Франции, а в параллельной встрече перуанцы со счетом 2:0 обыграли австралийцев. На 17-й минуте Каррильо открыл счет в матче, а в дебюте второй половины встречи Герреро поставил точку. Таким образом, из этой группы в 1/8 финала вышли сборные Франции и Дании.

Итоговая турнирная таблица в группе С:

1. Франция — 3 игры / 7 очков;

2. Дания — 3 / 5;

3. Перу — 3 / 3;

4. Австралия — 3 / 1.

В группе D ситуация была более запутанной. Аргентине во что бы то ни стало нужно было обыгрывать сборную Нигерии. А Исландии также желательно было обыгрывать Хорватию, ведь если бы они не выиграли, а аргентинцы победили, дальше шли бы именно латиноамериканцы.

И в обоих матчах ситуация менялась так, что до последней минуты было не понятно, кто же все таки станет второй после Хорватии командой, вышедшей в 1/8 финала. В итоге хорваты обыграли Исландию 2:1. В дебюте второго тайма Бадель вывел балканцев вперед, на 76-й минуте Сигурдссон с пенальти счет сравнял, и все же на последней минуте Перишич принес хорватам победу.

А Аргентина с таким же счетом одолела Нигерию, хотя и была в шаге от вылета из турнира. На 15-й минуте открыл счет в матче Месси, на 51-й Мозес с пенальти уравнял шансы, выводя при таком раскладе уже свою команду в плей-офф, но за 5 минут до финального свистка Рохо принес Аргентине победу и путевку в 1/8 финала.

Итоговая турнирная таблица в группе D:

1. Хорватия — 3 / 9;

2. Аргентина — 3 / 4;

3. Нигерия — 3 / 3;

4. Исландия — 3 / 1.

Таким образом, в 1/8 финала Франция сыграет с Аргентиной, а Хорватия с Данией.

Ранее «Фраза» сообщала, что 25 июня на Чемпионате мира по футболу определились первые пары 1/8 финала.

Тэги: футбол, мир, Чемпионат мира, спорт, Чемпионат Европы по футболу, Чемпионат мира-2018

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