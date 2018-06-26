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В жутком ДТП на Ровенщине погибли четверо людей. Виновник не пострадал

В жутком ДТП на Ровенщине погибли четверо людей. Виновник не пострадал

В Ровенской области произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли четверо и пострадали семеро человек. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Ровенской области.

В частности, как сообщается, 20-летний житель города Сарны, управляя автомобилем Mercedes-Benz на европейских номерах выезжая со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с маршрутным такси Mercedes-Benz Sprinter, ехавшем по маршруту «Киев-Ковель». От удара маршрутку отбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком.

В результате ДТП три пассажира маршрутки погибли на месте происшествия, включая водителя. Еще один человек впоследствии скончался от полученных травм в Сарненский центральной районной больнице.

С травмами различной степени тяжести в больницу госпитализировали еще семерых пассажиров, включая водителя грузовика. Двое пострадавших, по словам медиков, находятся в тяжелом состоянии, еще одного после оказания помощи отпустили.

20-летний водитель легкового автомобиля не пострадал и был задержан. В соответствии с результатом медицинского освидетельствования он был трезв.

Как сообщала «Фраза», 3 февраля 2009 года на трассе Харьков-Чугуев перевернулся автобус с 18 пассажирами. Один погиб.

22 февраля 2010 года КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом в Киеве. Во время удара в автобусе находилось до 40 человек. К счастью, никто не пострадал.

В декабре 2014 года два человека погибли и еще четверо пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси на автодороге Одесса-Рени.

Тэги: ДТП, Mercedes, смерть, трасса, Ровенская область, криминал

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