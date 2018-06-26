Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Определились первые пары 1/8 финала ЧМ по футболу. Хозяевам турнира не повезло

Определились первые пары 1/8 финала ЧМ по футболу. Хозяевам турнира не повезло

Сегодня, 25 июня, на Чемпионате мира по футболу состоялись матчи заключительного тура группового этапа в группа А и В. Как передает корреспондент «Фразы», после них определились первые пары 1/8 финала.

В группе А хозяева турнира сборная России играла против Уругвая и потерпела разгромное поражение 0:3. Уже на десятой минуте Луис Суарес со штрафного открыл счет, спустя всего 13 минут Черышев отличился автоголом, а на последних минутах Кавани поставил точку в матче.

 
 
 

В параллельном матче этой группы Египет довольно неожиданно проиграл Саудовской Аравии со счетом 1:2. В середине первого тайма Салах вывел «фараонов» вперед, но во второй половине встречи Салман Аль-Фарадж сравнял счет, а Салим аль-Дассари на 95-й минуте принес победу Саудовской Аравии.

Итоговая турнирная таблица в группе А:

1. Уругвай — 3 игры / 9 очков;

2. Россия — 3 / 6;

3. Саудовская Аравия — 3 / 3;

4. Египет — 3 / 0.

В группе В сборная Португалии сыграла вничью с Ираном. В конце первого тайма Куарежма вывел чемпионов Европы вперед, но в добавленное ко второму тайму арбитром время Ансарифард с пенальти сравнял счет.

В параллельном матче Испания с Марокко также сыграла вничью. Марокканцы довольно быстро вышли вперед благодаря голу Бутаиба, но уже спустя четыре минуты Иско сравнял счет. За десят минут до финального свистка Юссеф Эн-Несири снова вывел африканцев вперед, но в компенсированное арбитром время Аспас спас Испанию от поражения и вывел свою команду на первое место в группе.

Итоговая турнирная таблица в группе В:

1. Испания — 3 игры / 5 очков;

2. Португалия — 3 игры / 5 очков;

3. Иран — 3 / 4;

4. Марокко — 3 / 1.

После этих матчей определились первые пары участников 1/8 финала. Сборная Испании сыграет с Россией, а Португалия встретится с Уругваем.

Как сообщала «Фраза», защитник сборной Ирана Мортеза Пурлиганджи заявил, что во время матча группового этапа Чемпионата мира по футболу против сборной Испании его мать и сестру оскорбил нападающий испанцев Диего Коста.

Также Чемпионат мира по футболу ознаменовался целым рядом скандалов, связанных с оскорблениями игроков.

Тэги: футбол, общество, мир, Чемпионат мира, спорт, Чемпионат Европы по футболу, Чемпионат мира-2018

Комментарии

Колонка автора
25.06.18 09:21

ЧМ-2018: экватор позади – считаем предупреждения!

Автор: Андрей Шахов

Статьи

25.06.18 09:17

«Партія зрадників Батьківщини» и провальный томос Порошенко

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Определились первые пары 1/8 финала ЧМ по футболу. Хозяевам турнира не повезло

Определились первые пары 1/8 финала ЧМ по футболу. Хозяевам турнира не повезло
25.06.18 23:23
566
Последние новости
25.06.18 23:23

Определились первые пары 1/8 финала ЧМ по футболу. Хозяевам турнира не повезло
25.06.18 20:11

Медведчук: Предметом второго этапа может быть обмен «174 на 43»
25.06.18 19:00

Главные новости за 25 июня 2018 года
25.06.18 17:14

В центре Киева посреди бела дня неизвестные похитили сына ливийского дипломата, – СМИ
25.06.18 16:48

СМИ назвали две беды, которые способны помешать НАТО защитить Польшу и Прибалтику. Одна из них – дороги
25.06.18 16:15

Мэры «речных» городов выступили против законопроекта «О внутреннем водном транспорте», инициированного Мининфраструктуры
25.06.18 15:56

3D-реконструкция головы Юлия Цезаря привела к очень неожиданному результату
25.06.18 15:34

В пещере Таиланда заблудилась детская футбольная команда
25.06.18 14:58

В одном из городков Мексики после убийства политика арестовали всех полицейских
25.06.18 14:46

Помимо красивого футбола ЧМ-2018 ознаменовался рядом оскорбительных скандалов

Интервью

22.06.18 09:00

Ольга Кортунова: Я не Ванга, но на смену Путину вполне может прийти еще более опасный тип

Автор: Максим Михайленко

Фото и Видео
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ по футболу. Хозяевам турнира не повезло
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ по футболу. Хозяевам турнира не повезло
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ по футболу. Хозяевам турнира не повезло
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ по футболу. Хозяевам турнира не повезло
В пещере Таиланда заблудилась детская футбольная команда
В пещере Таиланда заблудилась детская футбольная команда
«Кровная месть»: в Харькове бизнесмен хладнокровно расстрелял семью
«Кровная месть»: в Харькове бизнесмен хладнокровно расстрелял семью
Историк: Исследование украинско-армянской истории имеет важное значение для развития диалога между народами
Историк: Исследование украинско-армянской истории имеет важное значение для развития диалога между народами
В центре Одессы хотели взорвать начальника охранной фирмы с семьей
В центре Одессы хотели взорвать начальника охранной фирмы с семьей
Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты
Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты
На Одесщине какой-то псих устроил стрельбу по полицейским и бросил в них гранату
На Одесщине какой-то псих устроил стрельбу по полицейским и бросил в них гранату
Жуткое ДТП на Днепропетровщине: одну из жертв отбросило в витрину магазина
Жуткое ДТП на Днепропетровщине: одну из жертв отбросило в витрину магазина
В Кривом Роге задержали маньяка-рецидивиста
В Кривом Роге задержали маньяка-рецидивиста
Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт на Пейзажной аллее в Киеве. Ему пытались помешать провокаторы
Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт на Пейзажной аллее в Киеве. Ему пытались помешать провокаторы
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.