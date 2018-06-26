Определились первые пары 1/8 финала ЧМ по футболу. Хозяевам турнира не повезло

Сегодня, 25 июня, на Чемпионате мира по футболу состоялись матчи заключительного тура группового этапа в группа А и В. Как передает корреспондент «Фразы», после них определились первые пары 1/8 финала.

В группе А хозяева турнира сборная России играла против Уругвая и потерпела разгромное поражение 0:3. Уже на десятой минуте Луис Суарес со штрафного открыл счет, спустя всего 13 минут Черышев отличился автоголом, а на последних минутах Кавани поставил точку в матче.

В параллельном матче этой группы Египет довольно неожиданно проиграл Саудовской Аравии со счетом 1:2. В середине первого тайма Салах вывел «фараонов» вперед, но во второй половине встречи Салман Аль-Фарадж сравнял счет, а Салим аль-Дассари на 95-й минуте принес победу Саудовской Аравии.

Итоговая турнирная таблица в группе А:

1. Уругвай — 3 игры / 9 очков;

2. Россия — 3 / 6;

3. Саудовская Аравия — 3 / 3;

4. Египет — 3 / 0.

В группе В сборная Португалии сыграла вничью с Ираном. В конце первого тайма Куарежма вывел чемпионов Европы вперед, но в добавленное ко второму тайму арбитром время Ансарифард с пенальти сравнял счет.

В параллельном матче Испания с Марокко также сыграла вничью. Марокканцы довольно быстро вышли вперед благодаря голу Бутаиба, но уже спустя четыре минуты Иско сравнял счет. За десят минут до финального свистка Юссеф Эн-Несири снова вывел африканцев вперед, но в компенсированное арбитром время Аспас спас Испанию от поражения и вывел свою команду на первое место в группе.

Итоговая турнирная таблица в группе В:

1. Испания — 3 игры / 5 очков;

2. Португалия — 3 игры / 5 очков;

3. Иран — 3 / 4;

4. Марокко — 3 / 1.

После этих матчей определились первые пары участников 1/8 финала. Сборная Испании сыграет с Россией, а Португалия встретится с Уругваем.

Как сообщала «Фраза», защитник сборной Ирана Мортеза Пурлиганджи заявил, что во время матча группового этапа Чемпионата мира по футболу против сборной Испании его мать и сестру оскорбил нападающий испанцев Диего Коста.

Также Чемпионат мира по футболу ознаменовался целым рядом скандалов, связанных с оскорблениями игроков.