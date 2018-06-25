В пещере Таиланда заблудилась детская футбольная команда

В Таиланде в пещере заблудились члены детской футбольной команды U-16 и их тренер. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП произошло в пещере Кхао Луанг на севере страны в городе Чианг Рай.

Дети потерялись еще в субботу, 23 июня.

Сейчас их поиски продолжаются. Шансы на то, что маленьких спортсменов удастся спасти живыми, по словам спасателей, остаются.

Отмечается, что, когда дети гуляли, начался сильный дождь – они спрятались вглубь пещеры, однако сильная вода помешала им выйти наружу.

Местные СМИ пишут о 13 пропавших.

Как писала «Фраза», в Таиланде взорвался катер с туристами.