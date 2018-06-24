Всего за несколько секунд Германия избежала вылета с ЧМ-2018 и получила отличные шансы пройти дальше: ключевые моменты

В драматическом матче Чемпионата мира по футболу в группе F, победила сборная Германии, несмотря на игру в меньшинстве. Как выяснили журналисты «Фразы», решающий гол на последних секундах игры забил полузащитник Тони Кроос.

После поражения в первом туре сборной Мексики, германцы не имели права на поражение, так как оно лишило бы их любого шанса на выхода в плей-офф турнира. Однако именно они первыми пропустили мяч на 32-й минуте, когда счет открыл Ола Тойвонен.

Сравнять счет немецким футболистам удалось в начале второго тайма, однако все оставшееся время, несмотря на подавляющее преимущество, сборной Германии не удавалось забить заветный мяч. Более того, шведы периодически остро контратаковали, в результате чего с поля был удален защитник Жером Боатенг.

Тем не менее, немцы решили играть до конца. Тем более, что рефери добавил к основному времени еще 5 минут. На второй добавленной минуте Юлиан Брандт мощно пробил по воротам, но мяч попал в штангу.

За несколько секунд до финального звонка шведы нарушили правила. И игрок мадридского «Реала» Тони Кроос не упустил такой возможности.

После этой победы сборная Германии не только избежала нежелательного результата, но и получила отличные шансы на выход в плей-офф турнира, учитывая, что для этого ей теперь необходимо выигрывать у откровенного аутсайдера группы — команды из Южной Кореи. Шведам придется сложнее, так как в последнем матче группового турнира они встретятся с командой Мексики. В то же время стоит учитывать, что мексиканцы уже обеспечили себе место в 1/8 финала и, возможно, в этой игре постараются экономить силы.

В случае победы обеих команд, определять, кто из них пройдет дальше, будут по дополнительным показателям, которые с высокой долей вероятности, окажутся лучше у Германии.

Лучшие моменты этого матча, включая феерический гол Крооса, выложила на своем канале в YouTube FIFA.