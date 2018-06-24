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На Одесщине какой-то псих устроил стрельбу по полицейским и бросил в них гранату

На Одесщине какой-то псих устроил стрельбу по полицейским и бросил в них гранату

Утром 23 июня в одном из сел Лиманского района Одесской области психически неуравновешенный человек открыл огонь по правоохранителям из собственного дома. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

В частности, как сообщается, в ходе отработки информации о вооруженном мужчине он бросил в правоохранителей светошумовую гранату и несколько раз выстрелил из ружья. В результате один из них получил ранение.

После переговоров со стрелявшим было принято решение о штурме. Вскоре в результате решительных действий КОРДа подозреваемый был задержан без единого выстрела. Им оказался местный житель 1982 года рождения, который состоит на учете как душевнобольной и наркоман.

Как сообщала «Фраза», весной 2016 года в Киеве мужчина ранил из пистолета сотрудника патрульной полиции.

В октябре того же года в Соломенском районе Киева неизвестные в масках на лице напали на сотрудника полиции. Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, отобрали у него табельное оружие, спецсредства и служебное удостоверение.

Летом 2017 года в Днепре неизвестные напали на полицейского при исполнении им своих обязанностей, избили его и выстрелили в лицо.

Тэги: граната, стрельба, Одесская область, криминал, Национальная полиция Украины

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