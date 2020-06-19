Шесть антирекордов за полмесяца. Почему в Украине резко растет число больных коронавирусом

В Украине сегодня очередной антирекорд по коронавирусу — почти тысяча заболевших (921 случай). Всего таких антирекордов за неполный июнь было шесть.

С чем это связано? С одной стороны, резко выросло количество тестов. Однако, если проанализировать данные за текущий месяц — растет и процент заболевших к тестируемым. Что явно связано с ослаблением карантина.

«Страна» разбиралась в коронавирусной математике и ее последствиях.

Что с тестами и связан ли с ними антирекорд?

Если 1 июня было сделано 363 187 тестов ПЦР, то по состоянию на сегодня, 19 июня — их уже 542 247. То есть в среднем за эти девятнадцать дней делалось девять с половиной тысяч тестов в сутки.

Сравним эти данные с аналогичным количеством дней в мае. Известно, что на 8 мая ПЦР-тестов было сделано 159 155. А на 26-е — уже 301 736. То есть в среднем семь с половиной тысяч тестов в сутки.

Таким образом рост количества тестов в июне (7 500 против 9 500) составил 21%. Как это коррелируется с ростом числа заболевших?

В июне новых случаев стало 10 972. А за аналогичный период в мае — 7 389. То есть число новых больных выросло на 32%.

Из чего следует, что увеличение тестирования является главной, но не единственной причиной роста числа заболевших.

Если взять статистику только за июнь, то мы увидим две закономерности:

1. Больше тестов — больше больных. Два последних антирекорда были сделаны на увеличенном количестве тестов — за последние два дня их было сделано почти по 12 тысяч, что стало максимумом за месяц. Соответственно, в те же дни — 18 и 19 числа — были поставлены два рекорда по заболевшим.

2. Рост заболевших и без увеличения числа тестов. Судя по проценту заболевших к тестируемым, число больных в июне выросло и независимо от тестов.

Если с 1 по 7 июня выявленных больных было в районе 4-5% от протестированных, то с 8 по 14 июня их уже более 6%, а с 15 по 19 числа — 7-8%.

То есть, если в среднем выявляемость в начале месяца была 5%, а стала 7%, то мы имеем рост заболевших вне зависимости от тестов примерно на 28%.

Наглядно динамика болезни представлена в таблице (дни антирекордов помечены жирным шрифтом)

В чем причины роста?

Очевидно, что увеличение доли заболевших к тестируемым вызвано смягчением карантина. Люди стали ездить в метро и транспорте, собираться в офисах, посещать заведения. Это закономерно вызвало прирост больных. И результат этот был, конечно, прогнозируемый.

Тем более, что с карантина власти начали выходить не по медицинским показателям, а по социально-экономическим — чтобы не допустить взрыва безработицы в стране. Болезнь на спад еще не пошла, и как только активизировались контакты между людьми, начался рост.

Одновременно Минздрав нарастил на 20% количество тестов, что вызвало новые антирекорды. Правда, МОЗ старается подать дело так, будто тестирование вообще не причем, а виноваты только украинцы.

«Все мы перепутали смягчения карантинных мероприятий с полной отменой ограничений. Полностью пренебрегаем рекомендациями Министерства здравоохранения: соблюдение социальной дистанции, пользование антисептиками, использование масок. Это первое.

Во-вторых, мы видим определенные вспышки в отдельных населенных пунктах — в том числе, они связаны с проведением тех или иных праздников, опять же, с несоблюдением карантинных ограничений», — заявил 16 мая глава Минздрава Максим Степанов.

В то же время, если брать соотношение мая к июню, увеличение тестов дало львиную долю прироста заболевших. И об этом министр не говорит. Понятно, почему — констатация этого факта ставит вопросы к Минздраву и власти в целом. Ведь получается, что власть реальной картиной по заболевшим не владеет, и делает так мало тестов, что при их увеличении практически аналогично растет и число заболевших.

Украина делает 12 400 тестов на один миллион человек. И находится по этому показателю в компании таких стран как Габон, Марокко, Непал, Экваториальная Гвинея и Ботсвана.

Для сравнения, другие страны бывшего СССР ушли далеко вперед. Азербайджан делает почти 40 000 тестов, Прибалтика — более 70 тысяч, Казахстан — 66 тысяч, Россия — 111 тысяч, Беларусь — 84 тысячи.

Очевидно, что с таким охватом тестирования Украина вообще рискует никогда не узнать реальных масштабов эпидемии.

Назад, на карантин?

Кабмин уже продлил адаптивный карантин до 31 июля и ужесточил критерии выхода из него. По ним большая часть областей не сможет ослабить существующие ограничения и более того — должна будет возвращать некоторые из старых.

Детально эту ситуацию мы обсуждали в материале Минус транспорт, кафе и спортзалы. Как новые критерии Кабмина вернут на жесткий карантин почти всю страну.

Правда, есть большие сомнения, что местные власти по всей стране пойдут на новые ограничения и запрут свои регионы на карантинный замок. Если снова закроют перевозки и магазины, малый бизнес разорится окончательно. А это новые бунты и акции протеста, которым власть ничего противопоставить не может. Да и не нужны они ей в преддверии местных выборов.

Тем более, что сами центральные власти, несмотря на рост заболевших, вводят все новые послабления — открывают полеты, въезд для иностранцев да и, судя по Зеленскому и другим vip-персонам, сами открыто нарушают карантин.

Очевидно, что возвращаться на жесткий вариант карантина хочет лишь Минздрав. Остальные — и Кабмин, и население — будут нести от этого одни только убытки. Поэтому на многие нарушения будут просто закрывать глаза.

Хотя не исключено, что если рост продолжится в геометрической прогрессии, то вернут все жесткие меры назад уже по-настоящему.