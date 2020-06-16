Это просто треш: почему смерти в детсадах Украины могут продолжится

На днях всю Украину потрясла трагическая новость: в Запорожье был задушен годовалый ребенок. В убийстве малыша правоохранители подозревают 51-летнюю местную жительницу Ирину Суханову, которая организовала в своей квартире нелегальный детский сад. По версии следствия, чтобы заглушить крики ребенка, Суханова привязала к его лицу подушку, что и стало причиной смерти. Сама же подозреваемая на суде уверяла, что использовала не подушку, а «ортопедический валик», и только для того, чтобы обезопасить ребенка от падения с кровати. Что произошло на самом деле, еще предстоит выяснить украинской Фемиде.Однако уже сейчас очевидно, что, если нелегальные детские сады останутся в Украине в существующем виде, такие трагедии, как в Запорожье, имеют все шансы повториться. Как изменить ситуацию — далее в материале.

Дорогие частники

Прежде всего стоит отметить, что нелегальные детские садики, несмотря на отсутствие у них лицензии, и квалифицированного персонала, пользуются спросом среди украинцев. Например, в январе в столице нашумела история, когда правоохранители задокументировали работу подпольного садика на 10 детей в частном доме в Подольском районе Киева.

Причины, по которым родители отдают детей на свой страх и риск в такие учреждения, достаточно банальные.

Во-первых, это дешево. Так, от пользователей соцсетей стало известно, что за свои услуги Ирина Суханова брала по 200 гривен в день с родителей ребенка, или 4 тысячи гривен в месяц. В частном детсаду, который работает по всем правилам и законам, месячное содержание ребенка стоит около 10 тысяч гривен. Разница ощутимая, неправда ли? Тем более, что по данным Госслужбы статистики, средняя зарплата в нашей стране составляет те же 10 тысяч гривен. Выходит, что одному из родителей придется работать только на садик, чтобы пристроить свое чадо в такое учреждение.

Так дорого приходится платить за место в частном садике именно потому, что конкуренции на этом рынке почти нет. По словам члена парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Владимира Воронова, частных лицензированных детсадов чуть более 1% от всего числа государственных дошкольных учреждений Украины. Парадокс — спрос на услугу огромен, но предоставлять ее бизнес не спешит.

«Потому что частное образование в Украине интересует только тех, кто его создает. Со стороны государства имеем абсолютное отсутствие внимания и помощи в его развитии, — говорит директор одного из частных образовательных учреждений Тамара Шевченко. — Достаточно высокие налоги, сложная отчетность, проверки выполнения лицензионных условий — все это требует системного внимания и ощутимой финансовой нагрузки. Частное образование — социально важное дело. Мы создаем детские садики и школы именно там, где их катастрофически не хватает, компенсируя тем самым недоработки государства, которое не создает необходимую инфраструктуру в густонаселенных молодежных районах. Поэтому не лишней была бы помощь государства в плане понижения налогов, введения упрощенной отчетности и помощи в предоставлении помещений. Но боюсь, это только мечты».

Правда, Кабмин в своем отчете еще в марте обещал, что мечты исполнятся и лицензионные требования к частным детским садикам ждет либерализация. Более того, даже арендную плату в правительстве планируют сделать льготной. Неуловимые коммунальщики Можно, конечно, почти ничего не платить и определить ребенка в коммунальный детсад. Да вот только коммунальных садиков в стране катастрофически не хватает. Как и мест в них. «В нашем коммунальном детсаде в группах — по 60 и больше детей. На 60 детей — два воспитателя и нянечка. Разве возможно в принципе трем людям уследить за таким количеством детей? Это же просто ужас, — жалуется жительница села Софиевская Борщаговка (пригород Киева) Юлия. — Правда, когда я общалась с воспитателями по поводу мест в группах, они мне сказали, что „слава богу“ половина детей постоянно болеет, поэтому по факту в группе находится 30-35 детей. Но разве это нормально? Кстати, некоторые мамы мне рассказывали, что воспитатели специально открывают все окна и форточки, чтобы создавался сквозняк, и дети чаще болели и меньше появлялись в садике. Ну, это вообще какой-то треш». Согласно национальному проекту «Большое строительство», которое стартовало по инициативе президента и правительства в начале марта, до конца 2020 года в Украине должно появиться 100 новых садиков. Хватит ли этого количества детсадов, чтобы решить проблему дефицита мест? Из отчета Кабмина экс-премьера Алексея Гончарука следует, что очередь в детские сады по стране составляет 27 тысяч человек. То есть, если все 100 садиков будут построены, теоретически, в каждом из них должно обучаться в среднем по 270 детей. Такая наполняемость — это, конечно, совсем плотненько. Тем не менее 100 садов это лучше, чем ничего. Однако, если открыть карту выполнения проекта, то можно убедиться, что «Большое строительство» по некоторым объектам дошкольного образования заморожено. Например, в городе Александрия запланирован капитальный ремонт дошкольного учебного учреждения № 17. Сдать его необходимо к 1 сентября, но по состоянию на средину июня, степень строительной готовности объекта составляет 0%. Аналогичная ситуация с реконструкцией садика в поселке Ивановка Херсонской области, а также с ремонтом дошкольного учреждения № 7 в городе Знаменка Кировоградской области: все по нулям. При этом мало надежды на то, что ситуация резко изменится и к 1 сентября запланированные объекты откроются, ведь коронакризис значительно потрепал как государственный, так и местные бюджеты, которые софинансируют проект «Большое строительство».

У «тети Гали» удобнее

Вторая причина популярности нелегальных садиков — территориальная доступность, ведь даже если в коммунальном дошкольном учреждении и есть места, добраться до него, особенно утром, перед работой, в час пик — задачка со «звездочкой». И здесь родителям приходится делать выбор: либо везти ребенка в садик, рискуя опоздать на работу и получить выговор от начальства, либо отдать чадо в соседний дом к «тете Гале», по совету знакомых. Но причины этой проблемы опять же — в недостаточном количестве бесплатных коммунальных садиков и отсутствии относительно дешевых частных.

Впрочем, лицензированный детсад — это еще не гарантия, что над вашим ребенком там не будут издеваться. Да, по сравнению с «тетей Галей», риски значительно ниже, но они все равно существуют, ведь человеческий фактор никто не отменял. По словам вице-президента Всеукраинской фундации «Защита прав детей» Алексея Лазаренко, чтобы исключить подобные риски, к системе подбора персонала в дошкольных учреждениях, правительству следует подойти более ответственно.

«Нужно проводить специальные проверки того персонала, который работает в детском саду. Например, проверка по базе полиции на предмет составления административных протоколов за совершение домашнего насилия. Потому как может быть сотрудница, которая сама педагогический банкрот: бьет дома своего ребенка, но в то же время работает в детском саду няней. Понятно, как она будет относиться к чужому ребенку. Подобный механизм проверок существует для приемных родителей. В детских садах персонал также должен проверяться, в том числе, на адекватность восприятия девиантного поведения маленьких детей. В чем проблема в Запорожье: девочка кричала, а эта няня вместо того, чтобы решить проблему педагогическими методами, успокаивала ее подушкой. Это ненормально. Ее никто не научил, как правильно успокаивать ребенка», — пояснил Лазаренко.