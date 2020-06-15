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Выбивание долгов, отправка подростков на работу, обвал ВВП. Что написано в новой программе Шмыгаля

Выбивание долгов, отправка подростков на работу, обвал ВВП. Что написано в новой программе Шмыгаля

Предыдущий текст Кабмин презентовал еще в начале апреля, но его «зарезали» в Раде и отправили на доработку. «Страна» этот документ уже анализировала в материале Продажа земли, продолжение реформы Супрун и украинизация. Что написано в годовой программе Кабмина Шмыгаля.

В обновленном документе вместо 10 страниц — сразу 85. Однако конкретики больше не стало. А объемы выросли за счет реверансов в сторону НАТО и ЕС и критики России.

В остальном же все спорные позиции — медреформа, отсутствие реальных подвижек по Донбассу, продолжение тарифной политики — остались.

«Страна» прочитала обновленную программу Кабмина Шмыгаля, за которую предстоит голосовать Раде.

Появились реверансы НАТО и критика России

В начале программы делается интересное заявление — европейского уровня жизни Украина может достигнуть к 2030 году. То есть через десять лет.

«Президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году поддержаны глобальные Цели устойчивого
развития до 2030 года, провозглашеннын резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Достижение Целей устойчивого развития позволит приблизить стандарты жизни украинцев к европейскому уровню», — говорится во вступлении к программе.

Среди вызовов, которые стоят перед Украиной, называется прежде всего «российская агрессия». Это словосочетание встречается в тексте 25 раз — гораздо чаще, чем в предыдущей версии документа. Причем об этом сразу заявляется в начале, тогда как в первой версии программы — буквально пару раз в специализированных разделах.

Главным виновником тяжелой ситуации в Украине объявляется Россия, которая «сдерживает развитие украинской экономики».

То есть в начале документа сразу объясняется, кто виноват в экономических и гуманитарных провалах украинской власти. И это уже существенное отличие от предыдущей версии программы.

Кроме России, среди вещей, «которые мешают нам жить» — это коронавирус и мировой экономический кризис.

Характерная картинка падения ВВП отражена в документе. Там дается прогноз: в 2020 году экономика упадет практически на уровень 2015 года.

Также отдельная глава в самом начале посвящена уверениям в верности евроатлантической интеграции. Там дается обязательство исполнять соглашение об ассоциации с ЕС и ставится цель вхождения в НАТО. Ничего этого в апрельской версии документа не было. Здесь такой сугубо «ритуальный» раздел появился.

Отдельно говорится, что в программе правительства учтены положения предвыборных обещаний партии «Слуга народа» и президента Зеленского.

Краткосрочные приоритеты правительства

Они посвящены главным образом борьбе с пандемией. Конкретных мер нет, перечислено в основном то, что уже делается: подготовка больниц, восстановление системы противоэпидемической защиты и так далее.

Все то же было в предыдущей программе.

Что до экономики, то здесь из быстрых мер обещают кредиты для малого бизнеса и поддержку отечественного производителя путем увеличения госзакупок. Отметим, что это наиболее коррумпированная сфера госуправления.

Еще один пункт — это привлечение к «активной экономической жизни» украинцев, которые вернулись из-за границы. Каким образом — не говорится.

По социалке в краткосрочные меры записали ежегодную индексацию пенсий и подготовку школ к учебному году в период пандемии. Повышение выплат обещано только медикам (неизвестно, речь о будущих повышениях или о том, что уже состоялось). Ничего не говорится о коммунальных тарифах и субсидиях.

Далее разбираются долгосрочные приоритеты правительства.

ЕС, НАТО и гендер

Раздел о верности евроантлантизму сделали первым и среди долгосрочных приоритетов Украины.

В нем предлагается, во-первых, изменить соглашение об Ассоцаиции. Как именно — не уточняется. Далее — развивать инициативу «Восточное партнерство». И вести пропаганду европейских ценностей в Украине.

Но главный пункт это, пожалуй, «расширение инструментов финансовой поддержки реформ в Украине» — проще говоря, денежная помощь от ЕС.

Что касается НАТО, то здесь говорится о переходе на разнообразные стандарты Альянса. Один из них — это усиление «гражданского контроля» над оборонным сектором. То есть речь видимо о дальнейшей институционализации всевозможных активистов внутри украинской оборонки.

Интересно, что в этом же разделе Украина обязялась учитывать «гендерный компонент» при формировании органов власти. Целью прямо признается «включение гендерного компонента в государственные программные документы».

Цифровизация

Это второй по приоритету раздел программы правительства. В нем, как и везде, много «воды» и неконкретных обещаний. Интересен момент, что власти хотят урегулировать процесс голосования за членов общественных советов при органах власти.

Также планируется достичь следующих показателей:

  • минимум 200 государственных услуг должны стать доступными онлайн
  • 60 процентов украинцев должны использовать онлайн-услуги
  • рост количества цифровых подписей на 35 процентов
  • рост числа ЦНАП на 30 процентов

Также планируется обеспечить мобильным интернетом скоростью не менее 2 мбит/сек 95% населения Украины. И довести долю IT в украинском ВВП до 10%. Сейчас это 4% ВВП.

Показатель «доля в ВВП» крайне странный: ведь она может вырасти, к примеру, за счет падения остальных отраслей. При этом не показав никакого линейного роста.

Интересно, что рост IT-сектора до 10% планировался еще правительством Азарова на 2015 год.

Еще один раздел посвящен цифровой грамотности. В нем есть загадочный пункт: «Граждане могут пользоваться цифровыми гаджетами и Интернетом в партнерской сети хабов». Что это за хабы — непонятно, но их должны создать более двух тысяч.

Но запомним — первые два приоритета власти это переход на стандарты НАТО и диджитализация. А не социальные проблемы и спад в экономике.

Реинтеграция Донбасса

Первым пунктом сюда вписана цель, которая вряд ли может быть выполнена за время работы этого правительства — восстановление территориальной целостности на Донбассе и в Крыму.

В программе говорится, что правительство будет оказывать разнообразную помощь жителям оккупированных территорий. Речь идет о следующих позициях:

  • облегчение доступа к админуслугам для жителей «ДНР» и «ЛНР»
  • возвращение статуса резидентов крымчанам — «восстановление прав и свобод указанной категории граждан Украины в части налогового, таможенного, банковского и валютного регулирования».
  • прописана возможность давать переселенцам жилье в лизинг.
  • предоставление жилья 1500 семьям переселенцев
  • «унормирование» процедуры регистрации места жительства для 800 тысяч переселенцев
  • создать образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»

Шагов много, но в основном не никаких точных планов — как именно облегчат доступ к админуслугам или регистрации переселенцев. И когда.

Для неподконтрольных территорий в целом есть тоже ряд интересных обещаний. Например, разработка концепции «переходного правосудия». За него выступал министр внутренних дел Арсен Аваков, которые предлагал поразить жителей «ДНР» и «ЛНР» в правах.

Есть также обещание обеспечить жителей неподконтрольных территорий товарами первой необходимости. Что это — снятие торговой блокады или же либерализация правил ввоза вещей в «ДНР» и «ЛНР» — пока неизвестно.

В этом же разделе есть рубрика «Мир и диалог», в которой нет вообще никаких конкретных планов. Главным инструментом здесь, судя по перечисленным шагам, будет пиар: проекты по единению и коммуникациям.

Есть, конечно, и такой пункт как «Защита прав национальных меньшинств и коренных народов». Правда, через запятую тут же добавляется — «популяризация культурного наследия и культурных ценностей украинского народа».

При этом сразу шесть пунктов посвящено тому, как Украина будет судиться с Россией и вводить против нее санкции. Цель — подсчитать убытки Украины и выставить Москве счет.

В целом — есть некие намеки на облегчение ситуации с переселенцами и теми, кто регулярно выезжает на «большую землю» для получения админуслуг, но проживает в «ДНР» и «ЛНР». Но это минимальная часть программы.

Экономика и занятость

В программу правительства перекочевали пункты из стратегии восстановления экономики, которую Кабмин презентовал в конце весны.

«Страна» подробно анализировала этот документ в материале Рост тарифов и рабочие места дворников. Что написано в программе Шмыгаля по восстановлению экономики.

Наиболее интересный пункт из этого раздела — это «повышение уровня занятости населения в возрасте 15-70 лет». То есть власть хочет, чтобы подростки не учились, а работали. И то же касается пенсионеров.

Тарифы и субсидии

Интересно, что в пункте про субсидии власть планирует «возвращать членов малообеспеченных семей на рынок труда». То есть речь не о выплате субсидий, а о том, чтобы заставить работать.

Далее власть планирует перевести субсидии в исключительно денежную форму, но главное — собирается реформировать институт инспекции, кому можно платить субсидии а кому нет. Чтобы урезать число субсидиантов.

Что же до тарифов, то здесь говорится довольно скупо: «Реструктуризация задолженности населения за потребленные коммунальные услуги».

Однако, как это на самом деле будет происходить — читайте в материале «Страны» Будут забирать по ползарплаты и могут выселить из квартиры. Как в Украине будут выбивать долги по коммуналке.

Культура и язык

Главная задача здесь — национально-патриотическое воспитание и формирование «украиноцентрического языкового культурного пространства».

Много также говорится о защите прав нацменьшинств. Но без конкретики. Зато по украинскому языку — говорится, что нужно до 78% увеличить число книг, издаваемых на государственном языке.

Тэги: правительство, политика, Кабмин, Денис Шмыгаль

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