Прогноз Bloomberg: доллар рухнет в 2021 году

Эпоха «непомерных привилегий» американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу. Об этом, в своей колонке «Грядет крах доллара» для издания Bloomberg, посвященной возможному краху доллара, написал известный американский экономист Стивен Роуч.

Ниже приводится перевод его текста.

Что происходит с долларом?

В 1960-х годах тогдашний министр финансов Франции Валери Жискар д’Эстен придумал этот термин («непомерная привилегия» — Ред.) в основном из-за фрустрации, жалуясь на США, которые свободно использовали остальной мир, поддерживая свой чрезмерно высокий уровень жизни. В течение почти 60 лет мир жаловался, но ничего не делал. Но те дни прошли.

Из-за пандемии коронавируса уровень жизни в США будет, как никогда, понижен. В то же время в мире возникают серьезные сомнения относительно некогда широко принятой презумпции американской исключительности. Валюты устанавливают равновесие между этими двумя силами — внутренними экономическими основами и восприятием иностранцами силы или слабости нации. Баланс меняется, и крах доллара вполне может произойти в ближайшее время.

Эта проблема возникла из-за глубокого дефицита внутренних сбережений в США, который был очевиден до пандемии. В первом квартале 2020 года чистые национальные сбережения, которые включают сбережения домашних хозяйств, предприятий и государственного сектора с поправкой на амортизацию, упали до 1,4% национального дохода. Это был самый низкий показатель с конца 2011 года и одна пятая в среднем на 7% с 1960 по 2005 год.

Не имея внутренних сбережений, но желая инвестировать и расти, США в значительной мере воспользовались ролью доллара в качестве основной резервной валюты в мире и в значительной степени использовали избыточные сбережения из-за рубежа, чтобы совместить несовместимое.

Но за это пришлось заплатить цену. Чтобы привлечь иностранный капитал, США имели дефицит текущего счета — который является самой широкой мерой торговли, поскольку включает инвестиции — каждый год с 1982-го. Covid-19 и вызванный им экономический кризис растягивают это противоречие между сбережениями и счетом текущих операций до предела. А виноват в этом взрыв дефицита государственного бюджета

По данным двухпартийного Бюджетного управления Конгресса, дефицит федерального бюджета, вероятно, взлетит до рекордного уровня в мирное время, составив 17,9% валового внутреннего продукта в 2020 году, а затем, вероятно, снизится до 9,8% в 2021 году.

Значительная часть фискальной поддержки первоначально была сэкономлена безработными американскими работниками из-за страха. Это имеет тенденцию ослаблять некоторые непосредственные нагрузки на общие национальные сбережения. Тем не менее, ежемесячные данные Казначейства показывают, что связанный с кризисом рост дефицита федерального бюджета намного опередил вызванный страхом рост личных сбережений: апрельский дефицит в 5,7 раза меньше дефицита в первом квартале, или на 50% больше, чем апрельский. прирост личной экономии.

Другими словами, интенсивное понижательное давление в настоящее время опирается на и без того резко сниженные внутренние сбережения.

По сравнению с ситуацией во время мирового финансового кризиса, когда внутренние сбережения впервые были зафиксированы чистыми негативными значениями, в среднем до −1,8% национального дохода с третьего квартала 2008 года ко второму квартал 2010 года, сейчас вероятно гораздо более резкое падение в отрицательные значения от −5% до −10%.

И вот где доллар вступит в игру.

На данный момент доллар силен, выигрывает от типичного спроса на безопасное убежище, которое долго наблюдалось в периоды кризиса.

Но грядущий обвал сбережений указывает на резкое расширение дефицита текущего счета, что, вероятно, приведет к тому, что он превысит прежний рекорд (минус 6,3% ВВП), достигнутый в конце 2005 года. Резервная валюта или нет, доллар не пощадят при этих обстоятельствах. Ключевой вопрос: что спровоцирует спад?

Протекционистская торговая политика, выход из архитектурных опор глобализации, таких как Парижское соглашение о климате, Транстихоокеанское партнерство, Всемирная организация здравоохранения и традиционные атлантические альянсы, грубое неэффективное управление реагированием на коронавирус, а также мучительный социальный кризис, которого не было с конца 1960-е годы — все это видимые проявления резко уменьшившегося мирового лидерства Америки.

По мере того, как экономический кризис начинает стабилизироваться, мы надеемся, что в конце этого года или в начале 2021 года, это должно ударить по Белому дому так же, как и внутренние сбережения. Доллар может легко достичь свои минимумов, зафиксированных в июле 2011 года, ослабившись на 35%.

Чем грозит обвал доллара?

Грядущий обвал доллара будет иметь три ключевых последствия:



он будет инфляционным — желанный краткосрочный буфер против дефляции, но в сочетании с тем, что, вероятно, будет слабым восстановлением экономики после Ковидов, еще одна причина для беспокойства по поводу начала стагфляции — жесткая комбинация слабого экономического роста и растущей инфляции, которая наносит ущерб финансовым рынкам.

Более того, поскольку более слабый доллар является симптомом растущего дефицита счета текущих операций, следует ожидать резкого увеличения торгового дефицита Америки. Протекционистское давление на крупнейшую часть дефицита страны со 102 странами, а именно на двусторонний дисбаланс в Китае, приведет к обратному эффекту и отвлечет торговлю от других, более дорогостоящих производителей, эффективно облагая налогами потребителей США.

Подобно Covid-19 и расовым потрясениям, падение всемогущего доллара пошатнет глобальное экономическое лидерство США. Непомерные привилегии должны быть заработаны, а не восприниматься как должное.

По материалам издания Страна