Коперник был не прав? Земля не вращается вокруг Солнца?

Новый документальный фильм «Принцип», вышедший в октябре 2014 года, бросил вызов 400-летней вере в принцип Коперника, представив шокирующие новые научные доказательства того, что Земля занимает особое место в космосе. Фильм вызвал безумную клеветническую кампанию в СМИ и бурю споров, так как разъярённые учёные яростно отстаивали свою позицию. Может быть, это радикально новое понимание нашей Вселенной и нашего места в ней? Рик Делано, писатель и продюсер «Принципа», считает, что так оно и есть. /epochtimes.ru/

В то время как большинство сегодня полагает, что наши гениальные научные умы, программы по освоению космоса, высокотехнологичные телескопы и оборудование давно доказали, что Земля вращается вокруг Солнца, Делано заявляет, что нет ни одного экспериментального доказательства этому. Историк Линкольн Барнетт в своей книге «Вселенная и доктор Эйнштейн» пишет: «Мы не можем чувствовать наше движение в пространстве, ни один физический эксперимент не доказал, что Земля находится в движении». Таким образом, Делано утверждает, что принцип Коперника — не научный факт, а метафизическое предположение, поддерживаемое убедительными теориями. Фильм «Принцип», первый документальный фильм, в котором ведущие учёные анализируют научную основу принципа Коперника и поднимают вопрос об истинном положении Земли в космосе.





Система Коперника

Древние верования о нашем месте в космосе

В течение тысяч лет преобладающей была геоцентрическая теория строения космоса, Земля считалась центром Вселенной. Видя день за днём движение Солнца, Луны, планет и звёзд вокруг Земли по круговым траекториям, древние люди сделали вывод, что Земля была стационарной, а остальная часть Вселенной двигалась вокруг неё. Это соответствовало представлениям о том, что бог или боги создали Землю с определённой целью.

Тем не менее, Делано объяснил в интервью журналу «Древние источники», что «древние люди были достаточно умны, чтобы понять, что эти явления также свидетельствуют о вращении Земли вокруг своей оси». Почему же они не приняли эту точку зрения?

«Люди древнего мира сочли более убедительным и правдоподобным то, что Земля — фокус и центр того, что вращается вокруг неё», — отметил Делано.

Таким образом, геоцентрическая модель Вселенной была положена в основу космологических систем многих древних цивилизаций, в частности Древней Греции (с IV века до нашей эры), в том числе систем Аристотеля и Птолемея. Астрономические предсказания, сделанные в соответствии с геоцентрической моделью Птолемея, использовались для подготовки астрологических и астрономических карт в течение 1 500 лет.

Николай Коперник (1473 — 1543 гг.), блестящий математик и астроном из Королевской Пруссии, из королевства Польского, создал теорию, которая перевернула тысячелетние верования в геоцентрическую модель Вселенной с ног на голову.

Геоцентрическая модель Птолемея

Революция Коперника

В своей работе «Об обращении небесных сфер» в 1543 году Коперник предложил заменить геоцентрическую систему гелиоцентрической моделью, согласно которой Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Он считал, что гелиоцентризм мог лучше объяснить движение небесных тел, чем геоцентрическая модель. Смысл этой революционной идеи в том, что Земля больше не рассматривалась как центр мироздания. Эта концепция стала известна как «принцип Коперника».

Против этого шокирующего утверждения выступила католическая церковь, желая сохранить принципы цивилизации и религии. Вдруг стало ясно, что «мы живём на незначительной планете непримечательной звезды, затерянной в углу Вселенной, в которой гораздо больше галактик, чем людей», как лаконично выразился Карл Саган в XX веке.

Такое радикальное изменение в мировоззрении не может произойти в одночасье, по крайней мере, ещё сто лет понадобилось, чтобы идеи Коперника стали хорошо известны. Тем временем многие учёные пытались измерить орбиту Земли вокруг Солнца.

«В течение двух столетий величайшие учёные мира пытались найти способ, чтобы измерить движение Земли вокруг Солнца, в котором каждый почти был уверен, — говорит Делано. — Но, как это ни парадоксально, на протяжении двух веков каждый из экспериментов, в которых пытались измерить это предполагаемое движение Земли вокруг Солнца, постоянно выдавал нулевое значение, и это стало действительно большой проблемой в науке».

Датский астроном Тихо Браге (1546-1601 гг.), блестящий учёный, в своих экспериментах по измерению положения звёзд и планет превзошёл всех, причём они были сделаны до изобретения телескопа. Он предложил модель, которая служила компромиссом между геоцентрической системой и теорией Коперника. В этой модели все планеты, кроме Земли, вращаются вокруг Солнца. Другими словами, планеты вращаются вокруг Солнца, а Солнце вращается вокруг Земли.

«Примечательно, что система Тихо Браге абсолютно соответствует тому, что мы видим в небе, то есть гелиоцентрической системе. Там нет визуального различия между системой Тихо и системой Коперника», — объяснил Делано.





Гео-гелиоцентрическая модель Тихо Браге

В XVI и XVII веках огромные успехи были достигнуты в области астрономии и науки Иоганном Кеплером, Галилео Галилеем и Исааком Ньютоном, чьи работы слишком сложны, чтобы рассматривать их в этой статье. Таким образом, мы сразу перейдём вперёд, в XX век, к работам Альберта Эйнштейна.

Эйнштейн, озадаченный провалом каждого эксперимента по измерению движения Земли вокруг Солнца, пытался объяснить, почему оно не может быть измерено. Результат? Знаменитая теория относительности Эйнштейна. Эйнштейн утверждал, что движение Земли не может быть обнаружено в ходе оптического эксперимента, так как точка отсчёта не является определённой. Другими словами, и Земля с вращающимся вокруг неё Солнцем может находиться в центре Вселенной, и, наоборот, Солнце — в центре, а Земля вращается вокруг него.

Тем не менее, Эйнштейн утверждал, что, хотя и выглядит, что мы в центре Вселенной, а все галактики удаляются от нас (что Эдвард Хаббл наблюдал в телескоп в 1920 году), но это иллюзия. Он отметил, что поскольку пространство не является плоским, а изогнутым, и при этом расширяется, то будет казаться, что галактики как бы излучаются из точки, где находится наблюдатель. Эта теория, конечно, поддержала принцип Коперника, гласящий, что нет ни центра, ни края, ни особого положения.





Иллюстрация, показывающая связь между пространством-временем и гравитацией

Новые космологические наблюдения бросают вызов принципу Коперника

За последнее десятилетие было проведено большое количество космологических исследований и наблюдений, результаты которых не соответствуют принципу Коперника. В частности — данные со спутника «Планк», полученные в марте 2013 года. Согласно теории Коперника, любое изменение в излучении от космического микроволнового фона более или менее случайным образом проявляется во всей Вселенной. Тем не менее, результаты трёх отдельных космических миссий, начиная со спутника WMAP в 2001 году, выявили аномалии в фоновом космическом излучении, которые находятся на одной линии с нашей солнечной системой и экватором Земли. Никогда прежде не наблюдаемое выравнивание Земли образовало ось, проходящую через Вселенную, которую учёные окрестили «осью зла», в связи с шокирующими последствиями для известных космических теорий и моделей космоса.

Лоуренс Краусс, американский физик-теоретик и космолог, прокомментировал в 2005 году:

«Если вы посмотрите на карту Вселенной, вы заметите, что структура, которая наблюдается, в самом деле странным образом коррелирует с плоскостью Земли вокруг Солнца. Коперник возвращается, чтобы преследовать нас? Это безумие. Мы смотрим на всю Вселенную. Просто невозможно, чтобы была корреляция с движением нашей Земли вокруг Солнца — плоскостью движения Земли вокруг Солнца — эклиптикой. Тогда можно сказать, что мы — действительно центр Вселенной».

Космологи, астрофизики и другие учёные сразу отмели странный вывод, как артефакт. Последовали десятки статей и докладов учёных, пытающихся объяснить эту аномалию. Но когда были получены данные с «Планка», вернувшегося в марте 2013 года, выравнивание показали фото с ещё более высоким разрешением и детализацией, в настоящее время подтверждённые результатами ешё трёх отдельных миссий. Это предполагает нечто большее, чем «артефакт».

«Истерию в СМИ по поводу нашего фильма вызвало то, что мы сорвали покрывало с маленького грязного секрета о том, что не только есть некая структура, но что эта структура связана удивительным образом именно с одним местом во Вселенной — с нашей Землёй, — сказал Делано. — Если есть что-то в корне неправильное в космологии и теории Коперника, то вся наша картина реальности снова изменится, и ирония в том, что главным, как и в последние две великие научные революции, является загадочный и неразрешимый вопрос о нашем месте в космосе».