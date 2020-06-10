Уволят тысячи полицейских, врачей и учителей. К чему приведет тотальное сокращение районов в Украине

В Украине решили полностью перекроить административно-территориальную деление. Минразвития общин и территорий подготовило проект нарезки областей Украины, включая Крым и неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей, на новые укрупненные районы.

В каждом регионе количество районов существенно сократится.

По планам — вместо 490 районов в Украине останется всего 118 (карты нового деления по всем областям можно посмотреть здесь).

Эта нарезка — продолжение реформы децентрализации, в рамках которой уже создаются укрупненные объединенные территориальные общины (ОТО). Но во многих областях предложенная нарезка уже вызвало негодование местных жителей, ведь многим из них после завершения этого деления для получения социальных и административных услуг придется ездить за тридевять земель. Кроме того, сокращение числа районов означает и массовое сокращение различных служб и бюджетников, начиная от полиции и заканчивая врачами. А сами госуслуги станут менее доступными в чисто географическом смысле.

Как и зачем в Украине нарезали районы, анализирует «Страна».

«Нас вроде слушали, но не услышали»

В конце мая министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев отчитался о завершении первого этапа административно-территориальной реформы. Во время этого этапа были утверждены перспективные планы создания объединенных территориальных общин 24 областей. По задумке Минразвития, во время следующего этапа реформы должны быть сформированы новые районные центры объединенных общин. И с обнародованием проекта нарезки на районы в ведомстве затягивать не стали.

Сегодня в Украине 490 районов. В каждом из них — свой райсовет и районная государственная администрация. Вместо них предлагается создать всего 118 районов. Укрупнение районов в Минразвития пояснили тем, что функционал у всех районных органов власти был одинаковый, однако нагрузка очень отличалась из-за разного размера и количества населения районов. Например, сегодня в Украине есть 6 районов с населением до 10 000 человек, в 9 районах проживает более 100 000 человек в 3 районах — более 150 000. При одинаковых функциях — объем работы разный.

Новая нарезка районов должна была бы ликвидировать эту несправедливость, ведь в каждый из них предлагалось включить минимум 150 тысяч человек населения, но на практике этот передел может обернуться уничтожением сел и большими социальными проблемами.

Согласно методике Минразвития, к формированию районов выделялись следующие основные требования:

— территория района должна быть компактной и неразрывной,

— численность населения не менее 150 тысяч,

— административным центром района должен быть город с населением не менее 50 тысяч (а в случае, если таких городов в районе несколько, то админцентром становится тот, где живет больше людей),

— территория доступности для района определяется в 60 км (то есть, для самого дальнего села расстояние от админцентра не может быть выше, чем 60 км).

В методичке были и свои уточнения. Например, позволялось создать район с населением менее 150 тысяч, и админцентром с населением не менее 10 тысяч человек и территорией доступности в 30 км, в случае, если соседние районы уже набрали по 150 тысяч населения.

На практике же оказалось, что при создании многих районов в разных областях Минразвитие пошло списком исключения.

Например, такая ситуация произошла в Киевской области.

Изначально в регионе, где на сегодня есть 25 районов, должны были создать 5 укрупненных районов: Ирпенский, Васильковский, Белоцерковский, Броварской и Переяславский. В итоге были выделены 6 районов (Белоцерковский, Обуховский, Переяславский, Бориспольский, Фастовский и Бучанский), но с нарушением вышеупомянутой методички.

Например, вместо Броварского района появится Бориспольский район. Даже из названия понятно, что административным центром района будет не город Бровары, где проживает более 100 тысяч человек, а Борисполь с населением в 63 тысячи человек.

Аналогичная проблема возникла и с созданием Бучанского района вместо Ирпенского. В Буче проживает 36 тысяч человек, в Ирпене — более 100 тысяч. Кроме того, Буча пользуется инфраструктурой Ирпеня. Именно в Ирпене находятся региональные подразделения Нацполиции, ГФС, ГСЧС, суд, архив и тд.

«Ирпень среди всех населенных пунктов имеет самое большое количество жителей и самое большое количество инфраструктурных объектов. Но не смотря на это, кулуарным путем или путем договорняков возникает Бучанский район и город Буча как его административный центр. Это вызывает большое возмущение. Мы направили соответствующие письма в Кабмин, Минрегион, Верховную Раду. И нет ни единого ответа, никто не реагирует. И люди этим возмущены», — рассказывает и.о. городского головы Ирпеня, секретарь местного горсовета Андрей Литвинов.

В нарушение методичек Кабмина поделили на районы и Житомирскую область.

Там теперь будет 4 района: Коростенский, Новоград-Волынский, Житомирский и Бердичивский. Несмотря на то, что максимальное расстояние доступности по методике — 60 км, некоторые села оказались отрезанными от административных центров на куда большее расстояние. Например, пгт Любар, который до сих пор был центром Любарского района с населением в 27 тысяч человек, теперь административно будет относиться к самому Житомиру, расстояние до которого 82 км. А из отдаленных сел этого района в Житомир ехать и вовсе 90 км.

Но в этом регионе даже если принцип территориальной доступности был формально соблюден, то логистика нарезки на районы явно нарушена. Например, из нынешнего Емильчинского района области в новый административный центр Новоград-Волынский по карте чуть более 50 км, но прямого сообщения нет, и до сих пор жители района куда активнее ездили в Коростень, с которым гораздо лучше налажено и автобусное и железнодорожное сообщение.

«Я родом из Романовского района Житомирской области, из этого района теперь добираться в сам Житомир тоже около 80 км. При этом они создают Житомирский район, в котором более 600 тысяч населения, и все остальные районы, которые в 3-4 раза меньше», — рассказывает «Стране» политолог Руслан Бортник.

По его словам, такая нарезка районов была выгодна местным элитам, а уж действующая власть пошла у них на поводу.

«Нам говорили, что такая необходимость назрела в связи с тем, что были сформированы новые ОТО и нужны новые органы власти в самих ОТО. Но эта причина не объясняет, для чего по-новому нарезать районы. По такой логике, районы полностью надо ликвидировать. То есть, ключевой фактор — они пытались нарезать, чтобы были и созданные ОТО и свободные территории в каждом районе. Второй фактор — был страшный лоббизм. На местах уже везде легенды ходят, как „полосовали“ эти карты. Как местные элиты сидели и считали, куда какой карьер отойдет, какой лесочек, какое предприятие, сохранится ли бизнес в конкретном районе или будет поделен на разные. Они сидели возле каравая и резали его. Местные элиты ставили перед собой задачу создания собственных, подконтрольных им районов. То есть, в результате реформы, которую правильно было бы назвать „административно-феодальным секвестром“, то есть урезанием, произойдет исключительно создание феодальных вотчин», — поясняет Бортник.

Несогласие с разделением на районы бурлит и в Одесской области.

Народный депутат Украины Сергей Колебошин («Слуга народа») на своей странице в Facebook планы по укрупнению районов Одесской области назвал абсурдными. По задумке Кабмина, в регионе ожидается появление шести районов: Подольского, Березовского, Одесского, Белгород-Днестровского, Болградского и Измаильского.

«Районы распределены абсурдно. Белгород-Днестровский район полностью охватывает всю водную часть (море и лиманы). Остальное — достается Одесскому району. Относить Черноморск (который де-факто является частью Одесской агломерации) к Белгород-Днестровскому району (фактически будет админцентр половины Бессарабии) — бессмысленно. Какие могут быть аргументы в защиту такого разделения? Численность района в 150 тысяч человек? Точно, нет. Очевидно, что районы нарезали под чьи-то персональные интересы, потому что кому-то так удобно. Не знаю, в каких именно кабинетах появился этот план, но поддерживать его не буду», — написал нардеп.

Раскритиковал эти планы и мэр Одессы Геннадий Труханов. По его словам, такое деление не предполагает расширения границ Одессы, а этот вопрос для города очень важен, так как в Одессе очень высокая плотность населения.

«Нас водили за нос месяца три, мы выезжали в Киев, мы поднимали этот вопрос в Ассоциации городов Украины. Нас вроде бы слушали, но не услышали», — сказал он.

«Конечная цель — префектизация»

Политолог Руслан Бизяев, который анализировал деление на районы в своей родной Черкасской области, говорит «Стране», что свою роль в нарезке сыграл «политический фактор», ведь если такая нарезка состоится, то осенние выборы уже пройдут в новых районах, а дальше на каждый из них будет назначен свой «смотрящий» от центральной власти.

«В Черкасской области изначально планировали создать 5 районов. В результате нет Смелянского района, который по сути был „отцом-основателем“ Черкасской области. При этом ряд ОТО все-таки отстояли свое право на жизнь, а Смелянский район слили. Там есть целый ворох проблем, и экономических и политических и социальных. Например, была проблема, когда 70-тысячный город остался без отопления. И проще было эти проблемы распорошить между другими районами. Начнем с того, что изначально, еще когда начинали создавать ОТО, главным требованием к ним была экономическая состоятельность. Но в итоге едва ли наберется даже треть экономически состоятельных общин. Во-вторых, свои методички в Минразвития писали в декабре прошлого года, еще до коронавируса. А после этого карантина вообще не известно, сколько общин выживет. Возьмем село Софиевка Золотоношского района. Там стоит 4 заправки. Акциз на бензин им приносит около миллиона в месяц. А что делать бедным городам и селам, той же Золотоноше, где 2500 гривен зарплаты для многих — это уже хорошо?», — поясняет Бизяев.

«Конечная цель какая — префектизация. То есть, они это делают под будущих префектов. Это не децентрализация, а совсем наоборот, централизация. Создаются префектуры, сокращается количество чиновников, расходы на госаппарат, происходит оптимизация (а по сути сокращение) объектов социальной сферы. Центр, якобы, снимает с себя вопросы по социально-экономическим показателям, передавая эти проблемы на плечи префектов. То есть, любой зашквар с закрытием больниц или школы, и Киев будет говорить: „Ребята, это ваши проблемы“. По сути же Киев будет управлять префектами, а значит всей властью на местах. И местные элиты будут вынуждены идти и договариваться с префектами, которых назначит Киев. То есть префект, который должен просто наблюдать за соблюдением законности, становится арбитром всех этих движений и эдаким мини-президентом», — отмечает Бизяев.

«На местных выборах власть больше всего интересуют облсоветы и большие города. С районами ситуация другая. Нарезать их так, чтобы выиграть выборы, этой власти нереально. Но хаос внести можно. Все будут бегать и договариваться. Кроме того, в этой истории еще торчит МВФовский след по оптимизации бюджета. Экономия ресурсов. Ну а потом уже все пойдет под контроль префектов», — считает политолог Вадим Карасев.

«Смысл еще одной „прогрессивной реформы“ только один — политика экономии, навязанная Украине в обмен на обещания новых кредитов. Чем меньше районов, тем меньше поликлиник, больниц, образовательных учреждений, разнообразных учреждений сферы социального обеспечения и услуг, которые в обязательном порядке закреплены за каждой районной структурой. И тем меньше средств будет выделять на их обеспечение государство.

Естественно, от этого пострадают жители украинской периферии. Множество людей будут списаны и уволены, а местным жителям придется ехать по любой надобности на огромные для сельской бабушки расстояния. Эта централизация будет иметь катастрофические социальные последствия, что в перспективе грозит массовыми протестами», — пишет журналист Андрей Манчук.

Рабочие места потеряют сотни тысяч людей

Но если от такой реформы власть только выиграет, самые большие проблемы ждут жителей перекроенных регионов. Помимо того, что для многих из них социальные услуги станут менее доступными, в результате реформы многие люди потеряют работу. И речь идет не только о чиновничьих аппаратах в «оптимизированных» органах власти.

«Сегодня никто не говорит, что произойдет сокращение числа полицейских, под новую реформу нужно выстраивать новое размещение судов, новую медицину, новую образовательную систему, новую дорожную логистику и инфраструктуру, новую логику предоставления социальных услуг, чтобы людям из сел не приходилось ездить по 80 км за паспортом или справкой о смерти. Советский Союз, нарезая районы, пытался предусмотреть в каждом из них полную инфраструктуру: школу, больницу, милицию, магазин, клуб, органы власти. Чтобы каждому жителю было где работать и были доступны все необходимые услуги. У нас же идет бездумное обрезание советского прошлого, которое ведет к полному уничтожению провинциальной жизни. В рамках реформы рабочие места потеряют сотни тысяч людей. Жизнь людей в регионах ухудшится», — говорит «Стране» политолог Руслан Бортник.

Хоть в Кабмине и обещают, что реформу не будут проводить впопыхах, а обязательно учтут мнение населения будущих районов, к середине июля нынешнего года этот этап планируется завершить.

Между тем, уже десятки общин оспаривают реформу в судах, рассказывает «Стране» управляющий партнер Адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец. По его словам, в рамках этой админреформы пострадают и люди, которые хотят добиться правосудия, ведь уже полностью разрушена вся система районных судов, а по какому принципу будет сформирована новая, никто не знает.

«По нашей практике уже десятка два райадминистраций обратилось, которые хотят оспорить реформу. Я прогнозирую, что местные громады будут и дальше это оспаривать, часто их необоснованно объединяют, к депрессивным районам присоединяют один благополучный, который их просто не вытянет. Или укрупняют так, что придется ездить в больницу, школу, ЦНАП десятки километров. Есть и другая проблема — это начавшееся еще при Петре Порошенко создание окружных судов. Еще при нем задумали ликвидировать все районные суды и сделать из них окружные. Формирование этих округов не поддается никакой логике. Я лично запрашивал в ВККС информацию, кто из них разрабатывал это районирование. Потому что уже видно огромные проблемы. Начиная с того, что в Киеве хотят совместить Голосеевский и Печерский суд, и заканчивая ситуацией во Львовской области, когда объединяют три суда области, расстояние между которыми через горы 200 км, и у судьи этот путь может занять целый день. Никто не дал окончательного ответа, кто разрабатывал это деление. У Петра Алексеевича была цель подвесить всех судей — их суд ликвидирован, и дадут ли им новое место, никто не знает. Таким образом, Порошенко сделал все возможное, чтобы судьи стали зависимыми, а нынешняя власть ничего не сделала, чтобы это прекратить. Наоборот, хотят этим еще и воспользоваться. И опять же, страдают обычные люди», — поясняет Кравец.

«После земельной реформы, админреформа — это второй рискованный с точки зрения общественного мнения шаг этой власти. Да, он позволяет сократить издержки на госуправление, укрупнить районы, в которых малое количество населения. Но это слишком скользкая и небезопасная тема для власти», — говорит политолог Андрей Золотарев.