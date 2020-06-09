Сайентологи и СБУ против православной газеты

По инициативе СБУ Минюст Украины подал иск на еженедельник «Мир» — самую, пожалуй, популярную на Украине православную газету. Как пояснил главред «Мира» Виктор Мачула, «опираясь на экспертную оценку известного противника УПЦ профессора Сагана, Минюст предъявляет обвинения газете по нескольким пунктам».

«А. Саган — известный пропагандист сайентологии и верный продолжатель традиций „разоблачения антигосударственной сути Православной Церкви в Украине“ (канонической. — Д.С.), само существование которой (по Сагану) „является угрозой национальной безопасности“, — напоминает глава пресс-службы УПЦ (МП) Василий Анисимов. — При Ющенко он некоторое время даже возглавлял Госкомрелигий и... оказался в центре громкого скандала о коррупционной легализации в Украине международных преступников и даже получении „самой крупной в истории Украины“ взятки в 2,5 млн. долларов за легализацию находящегося в международном розыске вора в законе из Азербайджана. Известные борцы с коррупцией — генерал Геннадий Москаль и журналист-расследователь Святослав Речинский (бывший руководитель пресс-службы СБУ) — в этой афере обвинили несчастного религиоведа, а премьер-министр Юлия Тимошенко с треском выгнала его с должности».

Что ж, тем интереснее морализаторство столь выдающейся личности.

профессор Саган

Итак, согласно иску, «по обращению Управления СБУ получено религиоведческое заключение ведущего научного сотрудника Института философии НАН Украины доктора философских наук, профессора А.М. Сагана, согласно которому:

— во-первых — Газета... используется... с целью освещения материалов (безграмотные лингвистические конструкции оригинала здесь и далее оставлены без изменений. — Д.С.) в направлении, выгодном государству-агрессору — Российской Федерации, провоцирует конфликты между верующими различных государственных православных конфессий в Украине» (какие «государственные православные конфессии» в государстве, по конституции отделённом от Церкви?!).

— во-вторых — установлено, что во всех исследованных публикациях... навязываются читательской аудитории идеи невежества...«.

Это как?

В качестве примера „разжигания расовой, национальной, религиозной вражды; причинения ущерба чести и достоинству человека“ приводится статья, которая „описывает ситуацию вокруг предоставления Православной церкви Украины Томоса об автокефалии, против которого якобы выступили прихожане Украинской православной церкви, которые массово подавали коллективные обращения в адрес Константинопольского патриарха“.

Но если авторы иска признают, что верующие канонической Церкви массово подписывали обращения в адрес Варфоломея, то почему они подчёркивают частицу „якобы“? Где логика? Или о таком разделе философии доктор философских наук Саган не слыхал?

„Иллюстрацией к статье является фотография, на которой изображена группа неизвестных лиц (женщины и мужчины, а также люди, одетые в униформу священнослужителей) на фоне неизвестного здания, перед которыми изображены (sic) большие пакеты, перевязанные веревками“.

Да, не каждый „религиовед“ в Украине в курсе, что „униформа священнослужителей“ называется облачением... Что же касается „анонимности“ „неизвестных лиц“, то как Минюст представляет себе текст под газетным фото с указанием ФИО и паспортных данных каждого из 130 „изображённых“?

„Как гласит надпись под фотографией, якобы 130 паломников Украины передали Константинопольскому патриарху еще 50 000 обращений против автокефалии. Использование данной фотографии направлено на усиление манипулятивного воздействия на эмоции и поведение читательской аудитории, нагнетания настроений нетерпимости к Православной церкви Украины, отрицание правомерности предоставления ей автокефалии и создания видимости „активной борьбы““ прихожан других православных конфессий против создания на Украине Поместной Церкви».

То есть «эксперт», не выяснив, постановочное ли данное фото, имеется ли на Украине хотя бы 50 тыс. православных, выступающих против «создания поместной церкви», уже выносит вердикт о его «манипулятивности». Презумпция невиновности? Не. О таком профессор-гуманитарий не слыхал. Как и украинские судьи, открывшие производство.

«Приведенное в тексте статьи утверждение о том, что (дословно) „...появление другой, параллельной юрисдикции в Украине может породить новые противостояния внутри нашего народа... “ является опять же субъективным предположением автора, служит средством дезинформации читательской аудитории...»

Итак, понятия «субъективный» для доктора наук является уже синонимом «средства дезинформации читательской аудитории». С такими экспертами СБУ пора расширять тюрьмы для всех журналистов Украины. А заодно и для писателей.

Когда же «читателей призывают присоединиться к борьбе против так называемых захватов: „Будем вместе стоять за Церковь“, то опять речь идет о разжигании религиозной вражды и ненависти» (стр. 9 иска).

Это как если бы призывы к объединению жильцов подъезда в самообороне от квартирных грабителей квалифицировались как разжигание ненависти по отношению к «героям АТО».

«Далее отмечается „...Единственный путь восстановления церковного единства заключается в прекращении любых внешних вмешательств в церковные дела и предоставления Святой Церкви возможности самостоятельно, с Божьей помощью, вылечить рану разделения украинского Православия“, где усматривается однозначное утверждение „разделения“ православия».

И что? Какое дело Минюсту, СБУ и светскому суду до этого утверждения? Даже если оно ложное (по моему скромному мнению, Православие в Украине не разделено. А то, что отделено, — то не Православие).

Приводя следующую цитату («О нежелании православных украинцев принимать т. н. автокефалию и о происходящем насилии и дискредитации Украинской Православной Церкви уже знает весь мир, но только не президент Украины... »), авторы иска отмечают, что данная «субъективная интерпретация (а, какой ещё может быть интерпретация? — Д.С.), навязывается читателям «с целью дискредитации Президента Украины».

Вот он — традиционный для украинского религиоведения стук. Недолго ждали. Но вдумаемся: даже если любая критика президента — его дискредитация, то в чём здесь преступление? И если есть такая статья — «дискредитация президента», то не стоит ли сразу запретить всю парламентскую оппозицию во главе с главным томосоносцем Украины Порошенко, нещадно дискредитирующим действующего президента?

«Кроме того, в указанной статье очень часто встречается термины „раскол“, где автор отмечает, что представители и прихожане Православной церкви Украины (это так СЦУ предпочитает себя для внутреннего пользования именовать. — Д.С.) является „раскольниками“ среди православных граждан».

И что? Понятие «раскольник» — богословское. Им уже в 360-х годах оперирует Лаодикийский собор. Термину «раскол» в том же веке даёт определение в своих правилах Василий Великий. И теперь украинский Минюст отменит православные каноны?

«В целом статья содержит резкие высказывания против и патриарха Варфоломея («резкие высказывания», следует понимать, также запрещены украинским законом. — Д.С.). А также содержатся негативные образы патриотов Украины: «Человек просящий у вас денег на бутылку, как и человек, кричащий «Смерть врагам!», не находится на пути в рай. Было бы просто безсовестно поощрять их и дальше идти туда, куда они идут...«, что в свою очередь унижает честь и достоинство граждан-патриотов».

Откроем начальнику управления Минюста с библейской фамилией Адам, что восстановивший первоначальную природу падшего Адама Христос не проклинал распинающих Его на Кресте «Смэрть ворогам!», а просил Отца простить их, ибо «не ведают, что творят». Поэтому и авторы православной газеты, следуя заветам своего Нового Адама, высказывают «субъективное предположение» о том, что желающие смерти не находятся на пути в рай. И это с христианской точки зрения не «унижение чести патриотов», а желание спасения их бессмертных душ.

Тем не менее, «учитывая вышесказанное, Газета содержит информацию для призывов (так в оригинале. — Д.С.) и разжигание религиозной розни между прихожанами разных конфессий, а также высказывания, которые наносят ущерб чести и достоинству личности, что, в свою очередь, является грубым нарушением норм Закона о печати».

В качестве «недостоверных сведений», нарушающих Закон «Об информации», приводятся «описания якобы силового захвата строений УПЦ для перевода их в собственность УПЦ».

Ну да, это православные «сами себя» избивают, морят голодом, двери выламывают...

Вот ещё одна из газетных цитат, привлекших внимание Минюста: «„Ректор Московский духовной академии, архиепископ Варейский Амвросий сообщил: по его данным, Константинопольский Патриарх распорядился, чтобы делегация ПЦУ посетила все обители Святой Горы...“. Такая подача материала является безосновательной, ничем не подтвержденной, что приводит к дезинформации большого количества лиц — читателей, а также нарушение норм Закона „О печати“, Закона Украины „Об информации“ и правил журналистской этики».

Интересно, есть ли у религиоведа сведения, что владыка Амвросий не произносил приведенные слова? Возможно, профессор только тем и занимается, что отслеживает абсолютно все выступления Варейского архиерея? Одного из четырёх сотен епископов РПЦ.

«Далее по тексту описываются события преимущественно политического, а не религиозного аспекта».

А что, в Украине уже запрещено писать о политике?

«Также ставится под сомнение сам факт существования новообразованной Православной церкви Украины и законность предоставления ей Томоса об автокефалии».

Законность «томоса» — компетенция отделённой от государства Церкви (руководствующейся канонами, а не законами Украины, в которых такое понятие, как «томос», не упоминается), панове «юристы». Что же касается «отрицания существования СЦУ», то извольте привести цитату. Вы же сами обвиняли тут в голословности журналистов «Мира», которые, в отличие от вас, не иск строчили, а очевидные факты описывали.

«Кроме того, автор безосновательно обвиняет митрополитов Филарэта и Александра Драбинко в захвате храмов: »... Филарет чужими руками захватывает храмы для своей структуры... Александр Драбинко занимается тем, что переводит общины Украинской Православной Церкви в ПЦУ«".

И в чём неправда? Разве не Драбинко как бывший настоятель одной из киевских православных общин поставил свою подпись на документах о переводе храма в СЦУ? Тот самый Драбинко, который, будучи ещё каноническим диаконом, прилежно поставил своё авторство на работе «Почему раскольнические группировки на Украине называются неканоничными».

И раскольнической группировкой был назван Драбынкой в т. ч. «Киевский патриархат» под руководством «митрополита Филарэта», чьё «честное имя» Минюст столь трепетно оберегает от клеймения «раскольником». Так что можно заодно и на Драбынку в СБУ «экспертизу» накатать.

«В целом исследуемая статья содержит фразы целенаправленной попытки (златоусты! — Д.С.) спровоцировать межконфессиональный конфликт в обществе — между верующими Украинской православной церкви, Украинский православной церкви Киевского патриархата и Православной церкви Украины».

Ага, а пока ещё ну никакого конфликта не наблюдается! Даже между СЦУ и «Киевским патриархатом» (и за храмы они не дерутся, и счета банковские на себя не переписывают, и в служении друг друга не запрещают, и «священников» из конкурирующих юрисдикций не дубасят).

«Также, согласно религиоведческому выводу, такие цитаты как, „Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы“ может восприниматься читательской аудиторией как тезис о неполноценности прихожан данной Церкви по сравнению с другими верующими».

Откроем Минюсту ещё один секрет (известный сотням миллионов, если не миллиардам живших в последние 2 тысячи лет христианам): это Христос сказал (Мф. 7:16): Запретите и Его — мало ли кем и как Его Слово может восприниматься.

Относительно ещё одной статьи в иске говорится, что «при содействии Газеты якобы было осуществлено предоставление судом разрешения не получать паспорт гражданина Украины нового формата» (с биометрией). Данный факт автор «экспертизы» относит к «распространению идей необходимости отказа от оформления гражданином Украины установленного образца» (стр. 4 иска).

Но ведь «новый формат» и «установленный образец» — не тождественные понятия. «Установленный образец» относится и к старому формату, пользоваться которым разрешил упомянутый выше суд. Так что где-то кто-то соврамши, господа хорошие.

А в итоге «осуществления Управлением СБУ в Днепропетровской обл. контрразведывательных мер по защите национальной информационной сферы» получен следующий вывод: «...издание и распространение газеты „Мир“ составляет реальные угрозы национальной безопасности Украины, поскольку в ее материалах достигают своей реализации пропагандистские информационные кампании, управляемые с территории государства-агрессора — Российской Федерации».

А какого ещё можно было ожидать вывода, если экспертиза СБУ заказана участнику т. н. «Объединительного собора СЦУ»? Это к сентенциям об объективности и «субъективных интерпретациях».