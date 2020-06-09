В правительстве Егора Гайдара работали масоны. Теперь это подтвержденный факт

Правительство Гайдара злые языки называли не иначе как масонским, но нас убеждали, что масоны в России — это враки и выдумка. И вот на днях от коронавируса умирает гайдаровский министр топлива Владимир Лопухин — и выясняется, что он был «великим мастером» — руководителем масонской ложи федерального, так сказать, значения. И хотя понятно, что всё это масонство — сплошная карикатура, всё равно — скандал!

После того как в 2001-м у масонов в «Великой ложе России» (ВЛР) случился раскол, Лопухин возглавил «Русскую великую регулярную ложу» и руководил ею до 2007 года включительно. Попутно являясь членом советов директоров целого ряда банков и коммерческих структур, в частности АО «Гражданские самолёты Сухого». Так что, ежели там чего опять с «Суперджетами», можно смело валить на масонов и заговор. Кроме того, Лопухин числился консультантом «Газпрома», «Сургутнефтегаза» и ЮКОСа.

За пять месяцев в кресле топливного министра Лопухин много чем отличился. О его «художествах» немало поведал ветеран разведки Леонид Шебаршин. Но, пожалуй, главное, что он совершил, — притащил во власть Михаила Ходорковского, назначив его главой фонда содействия топливно-энергетической промышленности. С полномочиями замминистра. Спроста ли он подсадил Ходорковского на недосягаемую для того высоту, по долгу ли службы? Или — по-братски, как принято у них, у «братьев»?

Владимир Лопухин

«Лопухин сделал для нас очень большое дело, он ввёл нас в круг нефтяников и газовиков», — откровенничал Ходорковский в журнале «Форбс».

Под чутким руководством Ходорковского правительственный фонд не реализовал ни одного проекта. Зато будущий олигарх таким образом смог свести знакомство с Виктором Черномырдиным. Впоследствии в окружении Черномырдина — к тому времени уже не премьера, а посла на Украине — станут всплывать разномастные «великие магистры». К концу его службы таковыми будет забита добрая половина посольства.

«Проект двух разведок»

В масоны Лопухин угодил чуть ли не со студенческой скамьи. Не исключено, что именно его увлечение историей масонства — не то чтобы официально запрещённого в СССР, но и не поощряемого — помогло выпускнику экономического факультета МГУ начать очень удачную карьеру.

Институт мировой экономики и международных отношений, а затем ВНИИ системных исследований. Чтобы вы понимали, что представлял собой этот ВНИИСИ: образовали его в 1976 году в качестве «советского филиала» Международного института прикладного системного анализа (МИПСА, в латинской транскрипции — IIASA). Учредителями МИПСА были США, СССР, Канада, Япония, ФРГ, ГДР и ещё несколько европейских стран. За глаза учреждение называли «проектом двух разведок» — КГБ и ЦРУ — и считали некоей переговорной площадкой для элит капстран и государств социалистического лагеря. Первым директором этого института стал будущий «застрельщик перестройки» Джермен Гвишиани — именно он в 1977 году и пригласил молодого специалиста Лопухина на работу.

Сказать, что МИПСА и ВНИИСИ были напичканы разномастными западными агентами влияния и откровенными шпионами, — ничего не сказать. Это была, по сути, единственная их легализованная в СССР «крыша». Присутствовали там и масоны, но советское руководство даже поощряло их контакты с советскими специалистами.

Считалось, что это на благо расцвета советской державы. Одни ради поддержания нерабочих связей пили водку и парились в бане, другие участвовали в «чёрных» масонских «мессах» — ну и что, если того требуют государственные интересы?! И весь советский период жизнь у масона Лопухина была просто сказка. В ограждённой железным занавесом стране для него словно не существовало границ. Всё, чем был способен удивить советского человека «загнивающий Запад», он мог себе позволить.

Тайна, покрытая шлаком

Но всё хорошее однажды заканчивается. В 1990 году масоны легализовались в России, посвятив в вольные каменщики «первого великого мастера» Георгия Дергачёва. Для Лопухина и его окружения Дергачёв был выскочкой-провинциалом, волею судеб и знакомого француза в 1989 году очутившимся в ложе «Великого востока Франции». Как же так, возмущались «братья» Лопухина, ведь настоящие масоны не он, а мы! Тут бы и вспыхнуть междоусобице, но Лопухин со товарищи к тому времени стали людьми деловыми, и им надлежало не околонаучные споры разводить, чья вера сильнее, а зарабатывать деньги и встраиваться во власть. И пока Дергачёв наводил мосты с «великими офицерами» из Франции, занимаясь, так сказать, чем-то вроде фандрайзинга или партийного строительства, старший научный сотрудник НИИ Лопухин переместился в кресло замминистра экономики РСФСР. А затем стал министром топлива. И далее порядка 10 лет Лопухин ковал железо своей удачной карьеры. Но пока Лопухин зарабатывал деньги, Дергачёв занимался внутривидовыми интригами, наплодив вокруг себя десятки масонских организаций, как бы подшефных ему одному. К концу тысячелетия в стране действовало 12 лож — в рамках «Великой ложи России». А в 2001-м их стало уже 18!

Лопухина и близких ему «вольных каменщиков» такой расклад не устроил, и в марте 2001-го 100 масонов «первого призыва» покинули «Великую ложу», заодно попытавшись сменить французскую «крышу» на британскую. Между тем ВЛР продолжала почковаться, и вскоре лож стало уже около 30. А затем они стали отпочковываться от ВЛР, в свою очередь пуская новые побеги и ответвления. Сегодня их то ли где-то с полсотни, то ли все сто — смотря как считать. Члены тайной организации не могут выглядеть клоунами, но что поделаешь, если других у нас нет? Лопухина, по всей видимости, эта движуха утомила, и в 2007 году он отошёл от дел.

Гайдар тоже масон?

Во всей этой балаганной суете непраздным представляется один-единственный вопрос. А кто ещё из масонов, кроме Лопухина, мог входить в гайдаровское правительство, о котором талдычили, что оно «масонское»?

Как-то лет двадцать назад Леонид Шебаршин, отвечая на вопрос автора этих строк, был ли Гайдар масоном, в свойственной ему шутливой манере ответил: «Гайдар не был, а Егор Тимурович Соломянский — был!».

Если что, Соломянская — фамилия супруги писателя Аркадия Гайдара. А Тимур Соломянский — пасынок писателя и отец будущего премьера, принявший фамилию Гайдар. В общем, Шебаршин тогда прозрачно намекнул, но намёк так и остался намёком, не более. А теперь, в свете подтверждённых данных о масонстве Лопухина, история принимает волнительный оборот. Гайдар пришёл работать во ВНИИСИ через три года после Лопухина, но именно Лопухин — и это достоверно известно — составил ему протекцию, подписав рекомендацию на имя главы института вместе с академиком Станиславом Шаталиным. Не то чтобы это было очевидным свидетельством в пользу масонства Гайдара, но, согласитесь, это несколько меняет восприятие будущего и.о. премьера. А если вспомнить, что точно так же, как на Гайдара, Шебаршин полушутя-полусерьёзно указывал ещё на двух видных гайдаровцев, Починка и Бориса Фёдорова, дело принимает совсем иной оборот. То есть это уже не совпадение? Правительство Гайдара и в самом деле было масонское?

«Ряженый» масон Дергачев был прикрытием для настоящего масона Лопухина?

Важно понимать следующее. Вся клоунада «великого дракона» Дергачёва, возможно, была не чем иным, как операцией прикрытия для Лопухина и тех, кто работал в системе МИПСА — ВНИИСИ. Многие из них до сих пор остаются в российской власти, и чтобы узнать их фамилии, достаточно просто сверить биографии.

Джермен Гвишиани умел выбирать сотрудников. Если ради дела требовалось, чтобы тот или иной сотрудник вошёл в контакт хоть с масонами, хоть с чёртом лысым, Гвишиани этому способствовал, а затем надёжно прикрывал. Так что если у кого и были реальные контакты с масонскими организациями, не ряжеными, а реально влиятельными, так это у Лопухина. И, возможно, Гвишиани с Гайдаром. Леонид Шебаршин мог иметь тому документальные подтверждения (а это именно он в своё время «слил» данные о масонстве Лопухина), но его, к сожалению, уже нет в живых.

«Это Ельцин служил нам...»

Дополнение от «Фразы». В этом контексте в новом ключе заиграло интервью Геннадия Бурбулиса. Он — отец-основатель гайдаровского правительства. Он и был тем связующим звеном между тогдашним президентом РФ Ельциным и главой его правительства Гайдаром, без которого не случилось бы то, что случилось.

Гайдар и Ельцин

Цитата: «Это не мы у него, а это у нас Ельцин, в некотором смысле, был таким незаменимым одухотворенным инструментом. Это не было служение Ельцину. Он служил нам! По большому счету...».

Геннадий Бурбулис