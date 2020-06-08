Европа бьется в конвульясих негромайдана

«Черный майдан» или негромайдан во всей его красе — с погромами магазинов, драками с полицией — начался в Европе. За минувшие выходные он охватил почти все европейские столицы, а в некоторых странах и десятки небольших городов.

С одной стороны митинги идут вроде бы против притеснения чернокожих в Америке. С другой — и Европе припомнили ее собственные грехи. В конце концов нынешние западные демократии, в свое время были рабовладельческими колониальными империями. Особо жестокие акции развернулись в Брюсселе — столице Евросоюза и Бельгии, которая в начале ХХ века захватила обширные территории в центре Африки (территория нынешней Демократической Республики Конго).

Кроме того, там пошли по американскому сценарию — громили магазины, яростно дрались с полицией.

Похожие вещи, хотя пока и не в такой радикальной форме, происходили по всей Европе. Особенно в крупнейших ее столицах. До мародерства дошло пока не везде, однако стычки с полицией начались повсеместно. Слезоточивый газ, дубинки — в ход пошло абсолютно всё — а в Лондоне протестующих буквально давили лошадьми.

Основания для такого сценария были — в Европу в последние десятки лет активно приезжали мигранты из стран Африки. Которые и составили ядро нынешних беспорядков. Хотя там очень много и белых — особенно в странах, где изначально чернокожих было меньше, вроде Германии.

А вот во Франции или Великобритании, где их доля всегда была велика, протесты были достаточно жесткими.

Хаос в Европе

Тысячи людей по всей Европе второй день выходят на улицы, чтобы поддержать охватившие Запад акции против расизма и жестокости полиции.

Около 3000 человек вчера собрались перед посольством США в Мадриде, повторяя последние слова Флойда «Я не могу дышать», а также слоган «Черного майдана» «Нет мира без справедливости».

Некоторые держали плакаты против Дональда Трампа. Испанцы вставали на колени, поднимая кулаки — жест, придуманный американским футболистом Колином Каперником в 2016 году в знак осуждения убийств афроамериканцев.

Затем протестующие провели шествие. Причем, судя по заявлениям активистов, они и к современному ЕС имеют претензии: в его странах есть дискриминация по цвету кожи, говорят они в интервью местным СМИ.

Сотни людей вышли на улицы и в Барселоне.

Огромный митинг прошел в итальянской столице. В Риме тысячи молодых людей стояли на коленях в молчании с поднятыми кулаками ровно девять минут — символизируя время удушения Флойда.

Поднявшись, они закричали: «Джордж Флойд здесь! Нет расизму!». Участники также говорили речи и держали плакаты «Black Lives Matter» и «Это проблема белых».

При этом собственно белых на акции очень много — едва ли не половина.

Еще одна демонстрация прошла в Милане, несмотря на сильный дождь и ветер.

В Будапеште демонстранты устроили сидячую забастовку возле посольства США. Подобные протесты прошли в Копенгагене и Брюсселе, а также в Глазго и Лондоне.

Наиболее яростными акции стали в столице Евросоюза. Там, по имеющимся оценкам, приняли участие 10 тысяч протестующих.

Они держали плакаты с известными лозунгами «Черного майдана» и даже портреты экс-президента США Барака Обамы.

Именно в Брюсселе акции стали крайне радикальными.

Демонстранты забрались на статую бельгийского короля-колонизатора Леопольда II, выкрикивая «убийца» и размахивая флагом Демократической Республики Конго.

Речь шла о том, что это король, правивший до начала ХХ века, был повинен в зверствах бельгийцев на территории своей тогдашней колонии в Африке. Тогда погибли миллионы чернокожих.

Его памятник в Брюсселе обрисовали надписями и даже что-то жгли на постаменте.

Другие бюсты короля ждала еще более печальная участь. Леопольду завязали голову мешком и облили красной краской.

Другой памятник Леопольду просто залили красной краской.

Также полиция достаточно жестко избивала отдельных протестующих.

В самих правоохранителей летели камни. Местные журналисты сообщают, что в полицейских также бросали «христианские символы».

Попутно участники брюссельского «майдана» в масках громили магазины в городе.

Вот одно обширное видео с брюссельских беспорядков. Там есть кадры погрома витрин в столице Евросоюза.

Были также небольшие митинги в городах Антверпен и Гент.

В Лондоне в субботу шли столкновения демонстрантов с полицией. Десятки тысяч людей вышли на акции Black lives matter, бросали камни в полицию, ранив и травмировав 14 стражей порядка.

На Даунинг стрит, где расположена резиденция премьера Бориса Джонсона, протестующих пытались разогнать кавалерийской атакой — конная полиция в буквальном смысле наскоком оттесняла толпу.

При этом их действия были не намного успешней, чем атака бригады британской легкой кавалерии во время Крымской войны — полицейских сбивали с лошадей — как видно на этом фото.

После чего одинокие лошади без наездников носились по центру Лондона.

А в воскресенье тысячи людей собрались возле посольства США — уже на мирную акцию. Причем, судя по фото, людей, которые пошли к посольству, было огромное количество.

Параллельно шел митинг на Даунинг стрит, который постоянно перерастал в стычки с полицией.

Также в воскресенье лондонские протесты личным присутствием поддержала 61-летняя певица, каббалистка Мадонна.

В тот же день в портовом городе Бристоле протестующие повалили статую известного филантропа 17-го века Эдварда Колстона. Ему припомнил, что он был крупным работорговцем. На его шею символически стали коленом — как на Джорджа Флойда.

После чего пмаятник протащили по улицам, а затем выбросили в реку Эйвон.

А в Лондоне участники акции напали на памятник Черчиллю — знаменитому британскому премьеру времен Второй мировой. Его пока не снесли, но скотчем приклеили картонки с надписью Black Lives Matter, а на постаменте написали: «Был расистом».

Власти Великобритании попытались воспрепятствовать протестам — ведь в стране введен карантин, который запрещает собрания более шести человек. Начались аресты, чиновники столицы требуют от митингующих соблюдать дистанцию, но никто особо не подчиняется.

Германия и Франция тоже столкнулись с яростными протестами. В Берлине полиция заявила, что задержала 93 человека. Всего в столице Германии позавчера вышли на демонстрацию более 15 тысяч человек.

В полицию и даже прессу толпа бросала бутылки и камни. Требования полицейских покинуть Александерплац в самом центре Берлина игнорировались.

А вчера большая демонстрация прошла в Лейпциге.

Также протестующие заполнили площади в Габмурге.

В Марселе, Франция, полиция применила слезоточивый газ в стычках с протестующими, которые тоже швыряли бутылки и камни. Та же картина в городе Лилле.

В целом по стране протестовало около 23 тысяч человек.

Негромайдан в Европе. Что дальше?

Акции протеста в Европе, связанные с защитой от расизма, начались не вчера. Однако именно на этих выходных они стали по-настоящему радикальными.

Это значит, что суть этих протестов — не столько солидарность в отношении американского «майдана», как это казалось еще на днях, сколько атака на собственно европейские власти. К которым тоже масса претензий у представителей мигрантских сообществ.

Протест сторонников Флойда в США стал удобным поводом и для мигрантов Евросоюза, а также Британии заявить о своих правах и попытаться на этой волне улучшить свое социальное положение и политическое значение.

Также в Европе воспряли сторонники «глобалистской» и левой идеи — «черный Евромайдан» позволил им показать себя на улице, в противовес правым, которые в последние годы набирают популярность в Евросоюзе — в том числе за счет своей антииммигрантской риторики.

В тоже время, погромы как раз могут усилить позиции правых, напугав обывателей.

В любом случае политическое противостояние и раскол в европейском обществе по ключевым вопросам углубятся. А позиции сторон радикализируются.

Тем более, что все это, также как и в США, накладывается на ухудшение социально-экономической ситуации и рост безработицы из-за длительного карантина.