«Большая стройка» Юрия Голика превратилась в «Большую кормушку»: стоимость метра дороги 200 тысяч — это мировой рекорд

В начале апреля нынешнего года советник премьер-министра Украины, координатор Национальной программы развития инфраструктуры «Большая стройка» Юрий Голик сообщил о том, что строительство трассы Н-31 Днепр-Решетиловка закончат в 2020 году. На строительные работы в текущем году было направленно 10,6 миллиардов гривен.

Строительство трассы Н-31, которое длится уже несколько лет, Юрий Голик назвал самым масштабным проектом в сфере дорожного строительства в Украине. Он отметил, что дорогу начали строить с нуля в полях и болотах.

«После завершения строительства, дорога соединит города Мариуполь, Днепр, Киев и Львов. Ранее планировалось, что трасса будет строиться в течение 3-4 лет. Президент Владимир Зеленский поставил задачу полностью закончить строительство уже в 2020 году. Его поручение будет выполнено», — пообещал Юрий Голик.

Координатор «Большой стройки» Юрий Голик

Сейчас дорогу достраивают ударными темпами. Работы на территории Днепропетровской области ведутся круглые сутки.

По словам начальника службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Дмитрия Чумаченко сейчас рабочие завершают укладывать третий слой асфальтобетона, наносят разметку, проводят озеленение обочин. После этого по новой трассе уже можно будет запускать транспорт.

«Участок дороги будет вводиться в эксплуатацию частями. В ближайшее время откроем первые 11 километров в Петриковку. Далее будут открыты остальные участки», — рассказал Дмитрий Чумаченко.



Начальник службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Дмитрий Чумаченко

Мы решили вспомнить историю этой «стройки века», а также посмотреть, как менялась стоимость одного квадратного метра дороги от момента начала строительства до настоящего времени.

Строить новую трассу начали в 2017 году. На начальном этапе как дорогу регионального значения Р-52, а после уже как дорогу национального значения Н-31. Тендеры на строительство дороги Р-52 и впоследствии дороги Н-31, которая проходит через наш регион, проводила служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Первый тендер был проведен в июне 2017 года. Выиграла его одесская компания «Автомагистраль-Юг», которую связывают с окружением мэра Одессы Геннадия Труханова.

Согласно договора, «Автомагистраль-Юг» должна была построить 1 940 метров дороги.

За свои услуги компания запросила 148 162 500 гривен. Соответственно, один метр дороги обошелся государственному бюджету в 76 372 гривен.

В октябре 2017 года Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области провела еще один тендер на строительство 1 900 метров дороги Р-52.

Победителем снова стало ООО «Автомагистраль-Юг». Ценовое предложение компании составило 166 895 100 гривен. Таким образом, один метр строительства дороги обошелся в 87 839 гривен.

Через пару недель Служба автомобильных дорог объявила тендер на строительство трассы государственного значения Н-31. В общей сложности, согласно технического задания, необходимо было построить 7 560 метров дороги.

Провели тендер только спустя год — 3октября 2018 года. С ценовым предложением 427 995 000 торги выиграл новый подрядчик — ООО «Онур конструкцион интернешнл». Стоимость одного метра строительства дороги оказалась у этой компании ниже цен «Автомагистраль-Юг» в 2017 году. Она составила 56 613 гривен за метр строительства дороги.

Соучредителями «Онур Конструкцион Интернешнл» выступают Онур и Исхан Четинджевиз из Турции, а также львовянин Олег Фарион. Зарегистрирована компания в Киеве.

По сообщениям СМИ, «Онур Конструкцион Интернешнл» входит в сферу влияния бывшего народного депутата и первого заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко.

В ноябре 2018 года Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области проводит тендер на строительство 1 000 метров дороги Н-31.

Выиграла торги компания «Автомагистраль-Юг», чье ценовое предложение оказалось наиболее выгодным и составило 220 000 000 гривен. Цена одного метра дороги составила аж 220 000 гривен.

В прошлом году Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области также провела ряд тендеров на продолжение строительства трассы Н-31. Один из них состоялся 20 мая. Согласно тендерного задания победитель торгов должен был построить 2 055 метров дороги.

Тендер выиграла уже знакомая нам компания «Автомагистраль-Юг», запросившая за свои услуги 280 999 000 гривен. То есть цена одного метра дороги составила 136 739 гривен.

29 мая Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области проводит еще один тендер на строительство 3 500 метров дороги Н-31.

И его снова выигрывает «Автомагистраль-Юг», чье ценовое предложение составляет 508 999 999 гривен. Таким образом метр построенной дороги обошелся в 145 428 гривен.

Через три месяца, в августе был проведен тендер на строительство 1 500 метров дороги Н-31.

С ценовым предложением 275 999 999 гривен его выиграло ООО «Автомагистраль-Юг». За строительство одного метра трассы компания получила 183 999 гривен.

Продолжила выигрывать тендеры на строительство трассы Н-31 на строительство дороги «Автомагистраль-Юг» и в текущем году. Так в апреле компании достался еще один подряд от Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

«Автомагистраль-Юг» должна была построить 2 200 метров дороги за 361 999 998 гривен.

А это значит, что метр строительства трассы стоит 164 545 гривен.

Несколько дней назад Служба автомобильных дорог провела еще один тендер на строительство дороги Н-31. Наиболее выгодное ценовое предложение оказалось у ООО «Автомагистраль-Юг». Оно составило 623 999 999 гривен. За эти деньги компания должна построить 3 100 метров трассы. А это значит, что один метр дороги обойдется в 201 290 гривен.

21 апреля заказчик строительных работ объявил о намерении заключить договор со своим фаворитом «Автомагистраль-Юг». С огромной долей вероятности, именно эта компания продолжит строительство дороги и закончит его.

Разумеется, что на стоимость строительства дороги влияет много факторов. Это и перечень видов работ, которые необходимо выполнить подрядчику, и сложность этих работ, и рост курса доллара, отражающийся на цене стройматериалов, топлива и ГСМ. Скорее всего, этим и объясняется то, почему стоимость строительства одного метра трассы Н-31 колеблется от 56 613 гривен до 220 000 гривен. Но учитывая, что в прошлом году «стройкой века» заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, допускаем, что на стоимость, в том числе, повлияла и коррупционная составляющая, без которой, увы, не обходится ни одно строительство.

В ноябре 2019 года в Единый реестр досудебных расследований было внесено производство № 42019040000000710 по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как следует из определения Жовтневого районного суда от 21.11.2019 года, в рамках которого прокуроры ходатайствовали о наложении ареста на денежные средства Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, правоохранители заподозрили сотрудников данной Службы и должностных лиц ООО «Автомагистраль-Юг» в преступном сговоре. Цель сговора — присвоение бюджетных средств при осуществлении строительства дорог в нашем регионе.

По мнению сотрудников правоохранительных органов, участники сговора создали схему, которая позволила завысить стоимость дорожно-строительных работ. Помимо представителей Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области и ООО «Автомагистраль-Юг» участниками этой противоправной схемы также были представители Государственной фискальной службы и Государственного агентства автомобильных дорог Украины «Укравтодор».

Чем закончится история со строительством дороги Н-31, сколько еще денег потратят на работы до полной сдачи объекта и сколько уголовных производств еще будет открыто правоохранителями, узнаем ближе к концу года. Если конечно, трассу успеют достроить.

Будем надеяться, что спешка не отразится на качестве строительных работ и асфальт с «самого масштабного проекта в сфере дорожного строительства в Украине» не сойдет вместе с первым снегом.