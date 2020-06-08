Битва грантоедов за 100 млрд. Как в «Укравтодоре» осваивают гигантский бюджет на дорожные работы

В этом году государство выделило на дорожное строительство и ремонтные работы гигантскую сумму порядка 100 миллиардов гривен. Это намного больше, чем была «цена вопроса», например, в скандальных схемах времен Порошенко вроде «Роттердам плюс» и оборонных заказов.

В феврале Владимир Зеленский анонсировал проект масштабного дорожного строительства «Большая стройка». Под него из бюджета выделено огромное финансирование 85 миллиардов гривен только на дороги общегосударственного значения, а с учетом местных дорог — больше 100 миллиардов. В рамках программы планируется обновить 4 000 километров дорог государственного значения.

Строительством и ремонтом дорог в Украине занимается государственная служба «Укравтодор». С ноября 2019 года ее возглавляет Александр Кубраков.

«Страна» уже рассказывала о нем в материале «Глава „Укравтодора“ работал в коммунальном „спруте“ и забыл указать четыре фирмы в своей декларации».

В мае вокруг «Укравтодора» и Кубракова вспыхнул скандал. Он связан с поборами с участников дорожно-строительных тендеров, а также с завышением цен на стройматериалы и монополизацией рынка дорожного строительства узкой группой фирм.

В подоплеке скандала разбиралась «Страна».

За выигрыш в тендере просили 3%

В апреле этого года советник главы «Укравтодора» Вадим Олийнык и руководитель сектора инфраструктуры общественной организации «Офис эффективного регулирования» (BRDO) Владислав Притоманов создали компанию «Автодор консалтинг». Эта фирма предлагала дорожным строителям помощь в победе на тендерах «Укравтодора».

Предприятия автодорожной отрасли должны были платить «Автодор консалтингу» деньги за «сопровождение государственных закупок». А для победы «консультантам» нужно было отстегнуть 3% от суммы договора, заключенного на дорожном тендере.

Об этом сообщили журналисты программы «Наши деньги с Денисом Бигусом», ссылаясь на информацию от участников рынка.

Таким образом, фирма советника главы «Укравтодора» предлагала за 3% помочь в победе на тендерах «Укравтодора».

В данной схеме людей, привыкших к реалиям украинской экономики, может удивить разве что небольшой размер официального «отката». В остальном схема «обилечивания» вполне традиционна.

Журналисты обвинили «Укравтодор» также в завышении цен на стройматериалы. Цены на асфальтобетон у крупнейших подрядчиков «Укравтодора» оказались существенно выше, чем у других компаний.

Например, в декабре 2019-го года на тендере на ремонт дороги «Киев-Сумы-Юнаковка», асфальтобетон ЩМАС-20 стоил для «Автомагистраль-Юг» 2 930 гривен за тонну (без НДС). Через месяц, в январе 2020-го, эта же смесь обошлась другому предприятию — ЗАО «Хмельницкое ДСУ 56» — в 2 393 гривен за тонну, то есть почти на 600 гривен дешевле:

Разница в ценах на асфальтобетон у разных подрядчиков «Укравтодора» Скрин: youtube.com/ BIHUS info

Стройматериалы (щебень, песок, асфальтобетон) составляют основную часть стоимости строительства дорог. Поэтому завышение их цены соответственно удорожает и стоимость всего строительства.

Грантоеды от своих отказались

В органы власти нынешний глава «Укравтодора» Александр Кубраков попал с руководящей должности в общественной организации «Офис эффективного регулирования». Свою организацию ее сотрудники называют BRDO — исходя из аббревиатуры на английском языке «Better Regulation Delivery Office».

BRDO, согласно данным сайта организации, занимается разработкой и внедрением инструментов эффективного государственного регулирования. Финансируется организация за счет западных грантов.

В BRDO нынешний глава «Укравтодора» Александр Кубраков руководил сектором телекоммуникаций и информационных технологий.

Источник: brdo.com.ua (архив)

Выходцами из BRDO являются также Владислав Притоманов и Вадим Олийнык, которые создали фирму по «обилечиванию» дорожно-строительных организаций «Автодор консалтинг».

Вадим Олийнык в BRDO работал на должности старшего советника. Владислав Притоманов, согласно отчету о деятельности BRDO за 2018 год, был в этой организации и.о. руководителя сектора «Транспорт».

Возглавлял организацию BRDO, до назначения в августе 2019 года премьер-министром, Алексей Гончарук. Отраслевые сектора в BRDO возглавляли нынешний министр юстиции Денис Малюська, министр энергетики в правительстве Гончарука Алексей Оржель и нынешний глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

Александр Кубраков прошел в Верховную Раду по списку партии Зеленского «Слуга народа», в котором он значился под номером 30.

В общем, грантовая организация BRDO стала настоящей кузницей кадров для обоих правительств Владимира Зеленского.

Когда стало известно о скандале с «обилечиванием» участников тендеров «Укравтодора», 14 мая в BRDO заявили, что прекращают сотрудничество с учредителями тендерного «посредника» Владиславом Притомановым и Вадимом Олийныком из-за обнаруженного конфликта интересов.

Источник: brdo.com.ua

В ответ Вадим Олийнык заявил, что для него «не является проблемой» одновременно советовать главе «Укравтодора» и консультировать бизнес. А Александр Кубраков в интервью «Новому времени» заявил, что отстранил Олийныка с должности советника. Но сообщил при этом, что партнеры крупных юридических компаний в Украине работают с советниками министров и других руководителей государственных органов. И могут оказывать консультационные услуги инвесторам, которые имеют интерес в работе того или иного министерства. То есть, по сути, оправдал действия Вадима Олийныка.

Вадим Олийнык. Источник: facebook.com

Кубраков подключил СБУ

После разгоревшегося скандала с «обилечиванием» участников дорожных тендеров «крайним», похоже, решили сделать Вадима Олийныка. Он изначально находился в двусмысленной ситуации: был советником главы «Укравтодора» Кубракова и учредил фирму «Автодор консалтинг», через которую проходили 3% за победу в тендерах. Еще он был вице-президентом Всеукраинской дорожной ассоциации, объединяющей крупнейшие дорожно-строительные компании — фавориты «Укравтодора».

Всеукраинскую дорожную ассоциацию возглавляет Артем Гриненко, который одновременно связан с одной крупной дорожно-строительной компанией. В интервью «РБК-Украина» Олийнык назвал заказчиком информационной кампании против себя именно Гриненко.

Перед выходом расследования «Наших грошей» Вадим Олийнык пытался предложить компромат на Кубракова в обмен на невыход расследования о нем. В числе прочих он разговаривал об этом с Артемом Гриненко. Разговор был записан, в нем Гриненко и Олийнык обсуждали слив компромата на Кубракова.

Затем запись передали главе «Укравтодора», который 25 мая ее опубликовал в своем Facebook. А в среду, 27 мая, «Укравтодор» в своем Facebook сообщил, что Александр Кубраков передал записи в СБУ.

В тоже время, редактор сайта «Наши гроши» Юрий Николов пишет о том, что этот скандал с записями Олийныка сути ситуации по Кубракову не меняет. Также он пишет о Юрии Голике, который во времена Порошенко трудился главным пиарщиком у губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко (о «связке» Голика и Кубракова «Страна» уже писала).

«Август 2019 года. Зеленский назначал своим премьер-министром главу BRDO Алексея Гончарука, который тут же пригрел порошенковскую змею Юрия Голика.

Ноябрь 2019 года. Кабмин назначил главой Укравтодора бывшего руководителя IT & Telecom сектора BRDO Александра Кубракова, который тут же попал под опеку Голика.

2020 год. Кубраков назначил своим советником бывшего старшего советника BRDO Вадима Олийныка.

Апрель 2020 года. Олийнык создает фирму „Автодор консалтинг“ с дейстувующим руководителем сектора „Инфраструктура“ BRDO Владиславом Притомановым и неким Сергеем Татариновым (пока не смогли пробить этого гражданина, сорян). Эта фирма предлагает дорожним строителям помощь в победе на тендерах Укравтодора за 3% от цены тендера. Официальнее отката придумать сложно — советник главы Укравтодора предлагает за долю малую помочь в победе на тендерах Укравтодора.

Май 2020 года. Журналистка Марина Ансифорова узнает об этом и собирается взять камент у Олийныка. BRDO и Кубраков узнают об этом и тут же открещиваются от Олийныка и Притоманова. Мол, деццкая самодеятельность. Угу. Да.

Май. Олийнык звонит всем, кто по его мнению может повлиять на выход расследования в BIHUS.info. И пытается всем втюхать компромат на Кубракова в обмен на невыход расследования о нем. Его везде последовательно посылают на *уй, кроме одного места — президент Всеукраинской дорожной ассоциации Гриненко начинает с ним бестолковые терки о том, на что повлиять не может. Ну ладно, его проблемы.

За полчаса до выхода сюжета „нашихгрошей“ о завышении цен на асфальт в Укравтодоре Кубраков вываливает свой ролик, практически полностью состоящий из записей терок этого Олийныка с Гриненко, в которых нет никаких данных о факапах журналистов».

Схемы дорожного картеля

Журналисты «Наших грошей» рассказали еще о нескольких приемах, которыми «Укравтодор» протаскивает на своих тендерах нужные фирмы. Стандартный метод — завышение требований к участникам тендера. Например, в 2020 году «Укравтодор» стал указывать в тендерной документации «хитрые» требования к участникам тендера о наличии опыта. От участников требовалось за последние 3-5 лет выполнять работы на 85-100% от суммы нового тендера. Причем по договорам на капремонт общегосударственных дорог, а не областных или местных.

Дело в том, что «Укравтодор» раньше очень редко проводил тендеры на капремонт общегосударственных трасс. А те подряды по капремонту, которые все-таки были проведены, выполнялись именно нынешними фаворитами — участниками неформального «картеля».

При этом основной причиной невыполнения предыдущих подрядов является отсутствие финансирования со стороны самого «Укравтодора». То есть, заказчик строительства сам регулирует, для каких подрядчиков будет преодолен рубеж 85-100% для возможности участия в новом тендере, а для каких нет.

В тендерах «Укравтодора» есть и другие «подводные камни», на которые недовольные участники тендеров регулярно жалуются в Антимонопольный комитет. Последний не раз уже «сносил» тендеры, заточенные под конкретных исполнителей, но практика протягивания «своих» от этого никуда не исчезла.

Треть всех подрядов «Укравтодора» в 2018-2019 годах получили три компании: «Автомагистраль-Юг», «Ростдорстрой» и группа компаний «Онур». Фирмы-фавориты на тендерах конкуренцию только изображают: на некоторых тендерах цены снижали всего на 1-2 %.

В 2020 году, когда «Укравтодором» уже руководил Александр Кубраков, подряды на тендерах получали все те же фирмы, которые входят в ассоциацию дорожников Украины.

К примеру, в марте-апреле 2020 году на ремонт и эксплуатационное содержание дорог в Украине провели тендеры на 24,2 млрд. грн. Из этой суммы «картель» из шести компаний, объединенных под «крышей» ассоциации дорожников, получил львиную долю — 20,40 млрд грн, или 85%.

Безусловный фаворит «Укравтодора» — две компании с турецкими корнями с общим названием «Онур». Их «куш» на тендерах «Укравтодора» в марте — апреле составил 14,9 миллиардов гривен. 2,8 миллиарда получила компания «Автомагистраль-Юг», по 800 миллионов взяли «Ростдорстрой» и «Техно-Буд-Центр», по 600 с лишним миллионов «натендерили» «Славдорстрой» и «Альтком».

В общем, «на манеже — все те же». Только вот куш по результатам 2020 года участникам дорожного картеля светит намного больший. Дорожное строительство в этому году станет, похоже, наиболее лакомым куском в среде распильщиков госбюджета, и поэтому в этой сфере нам стоит ожидать новых скандалов и разоблачений.

Подробно о том, как осваиваются в Украине деньги по программе «Большая стройка» (а это более 140 млрд гривен) можно прочитать здесь.