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«Запуск Crew Dragon отложили из-за погоды. Вы можете себе представить, чтобы старт „Союза“ откладывался из-за погоды?»

«Запуск Crew Dragon отложили из-за погоды. Вы можете себе представить, чтобы старт „Союза“ откладывался из-за погоды?»

Использование корабля Crew Dragon для пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) не является технологическим прорывом, для оценки надежности новой системы требуется статистика полетов, считают российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев.

Напомним, недавно пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.

«Принципиально нового ничего нет. Да, на новой ракете и корабле. Да, это на новом технологическом уровне, с использованием новых материалов, но сказать, что это прорыв и скачок в будущее, — нет. Вот когда будут создаваться новые корабли и транспортные системы для полетов на Луну и Марс, это будет совершенно другой шаг в космической эволюции человечества», — сказал Котов в эфире Радио «Крым».

«Надо посмотреть статистику (полетов), чтобы оценить, как работают системы...Ракета Falcon — они тоже вернулись к жидкому топливу, кислород и керосин, как и у нас... Если по полету, то перешли с крыла, с многоразовых систем на систему 60-х Сергея Королева — это не прорыв», — добавил Циблиев.

Котов отметил, что используемые российские пилотируемые системы для полетов на орбиту имеют более высокую степень надежности. При этом Илон Макс, как бизнесмен и пиарщик, умеет преподнести свой товар, считает он.

«Например, такой факт: корабль Crew Dragon не приспособлен для посадки на сушу, он только для посадки на воду. Он не обеспечивает спасение и жизнь экипажа при случайном приземлении на поверхность суши. И опять же, запуск первого корабля отложили из-за погоды. Вы можете себе представить, чтобы старт „Союза“ откладывался из-за погоды? Вот я стартовал и днем, и ночью, и в ветер, и в ледяной дождь, при разных климатических температурных условиях. „Союз“ обеспечивает надежный старт. Здесь очень нежная система — Tesla, в общем», — заявил Котов.

Циблиев также поделился мнение о новых скафандрах SpaceX.

«Костюм внешне красивый, удобный, как из „Звездных войн“ — ну, похоже. Что внутри, мы пока не знаем, думаю, все лучшее, что предназначено для скафандра, есть... Наш скафандр не очень смотрибельный, он продуман для расположения космонавта сидя и лежа в кресле. Надеюсь — они ребята неглупые, — что все функции для спасения экипажа в аварийной ситуации продуманы», — отметил он.

У Циблиева два полета на станцию «Мир», общий налет 381 суток, время в открытом космосе — более 19 часов. У Котова — три полета на МКС, общий налет 526 суток, время в открытом космосе — около 37 часов.

Тэги: космос, наука, Илон Маск, SpaceX, Crew Dragon

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Дайджест

«Запуск Crew Dragon отложили из-за погоды. Вы можете себе представить, чтобы старт „Союза“ откладывался из-за погоды?»
07.06.20 21:39

«Запуск Crew Dragon отложили из-за погоды. Вы можете себе представить, чтобы старт „Союза“ откладывался из-за погоды?»

Автор: РИА Новости

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