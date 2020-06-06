Билл Гейтс приврал, опровергая слухи о чипировании людей через вакцину

Миллиардер Билл Гейтс заявил, что трудно отрицать «теории заговора, окружающие его и вакцины, потому что это так глупо». Так он ответил на вопрос о чипировании людей — слухах, что он стоит за заговором с целью использования вакцин для имплантации микрочипов населению. Однако мы нашли его более ранние высказывания и другие данные, указывающие на то, что саму по себе идею чипирования Гейтс не отрицал.

Слова Балла Гейтса приводит издание Business Insider: «Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно». Его беспокоит «существование всех этих сумасшедших идей».

Тем не менее, 18 декабря 2019 года издание Scientific American публикует статью: «Невидимые чернила могли бы показать, были ли дети привиты. Технология внедряет записи иммунизации в кожу ребенка».

Суть в том, что группа исследователей Массачусетского технологического института разработала новый способ встраивания записи о вакцинации детей непосредственно им в кожу.

«Вместе с вакциной ребенку будет введено немного красителя, который невидим невооруженным глазом, но легко виден с помощью специального фильтра для сотового телефона», — указано в статье. Для вакцинации используется патч из крошечных игл.

Микроиглы встроены в устройство, похожее на пластырь, который помещается на кожу. В статье приводятся слова одного из разработчиков технологии микроигл, руководителя центра технологий Джорджии по разработке доставки лекарств г-на Праусниц, что этот подход вызывает некоторые проблемы конфиденциальности:

«Возможно, есть и другие опасения, что пациенты могут быть „татуированными“, носить личную медицинскую информацию о своих телах».

Команда разработчиков в конечном итоге хочет вводить «датчики, которые также потенциально могут быть использованы для отслеживания аспектов здоровья».

Теперь самое интересное из статьи: «Работа была профинансирована Фондом Билла и Мелинды Гейтс и возникла из-за прямого запроса от основателя Microsoft и самого филантропа Билла Гейтса, который поддерживает усилия по искоренению таких заболеваний, как полиомиелит и корь по всему миру».

Так имеет Гейтс отношение к идее чипирования вместе с вакциной или нет?

Можно вспомнить и патент Майкрософт «Криптовалютная система, использующая данные о физической активности организма». В нем указывается на возможность использования датчиков активности человека, находящихся в организме.

Кроме того, примерно два месяца назад, общаясь с пользователями платформы «Реддит» Билл Гейтс заявил: «В конечном итоге у нас будет несколько цифровых сертификатов, чтобы показать, кто выздоровел или был недавно протестирован, или когда у нас есть вакцина, кто ее получил».

Конечно, цифровой сертификат — не обязательно вживленный в человека чип. Но потенциальная возможность есть, а просто маркировать привитых с помощью вакцины технологии уже позволяют.

Почему Гейтса «беспокоит существование этих сумасшедших идей» тоже понятно.

«Если люди будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать», — сказал он в интервью.

Если люди не захотят вакцинирования, то впустую уйдут 100 миллионов долларов, которые 4 июня благотворительный фонд Гейтса предоставил Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины после ее разработки.