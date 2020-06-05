COVID-19 был генетически спроектирован. Новое исследование ученых из Австралии

Исследовательская группа из Австралии разработала новую теорию происхождения COVID-19. Команда во главе с Николаем Петровским, профессором медицины из Университета Флиндерса, предположила, что SARS-CoV-2, вероятно, был генетически спроектирован, что привело к тому, что вирус, естественным образом эволюционирующий у животных, обрел способность прикрепляться к клеткам человека.

Команда не согласна с мнением о том, что новый коронавирус появился на печально известном рынке морепродуктов в Ухане и естественным образом передался человеку. По мнению ученых, коронавирус был специально оптимизирован для того, чтобы атаковать клетки человека, и вспышка заболевания была создана искусственно. Как сказано в исследовании, имеет место либо «невероятное совпадение либо признак вмешательства человека».

Однако исследование Николая Петровского еще не прошло рецензирование, поэтому его выводы нельзя считать окончательными. Материалы исследования были опубликован на сайте Корнелльского университета с пометкой, что они не будут считаться «установленной информацией», пока свое мнение не выскажут эксперты.

LifeSiteNews в эксклюзивном репортаже сообщает, что команда Петровского использовала образцы вируса, собранные в первые дни вспышки заболевания, и с помощью компьютерных моделей проверяла его способность взаимодействовать с ангиотензинпревращающими ферментами АПФ2 (ACE2), которые позволяют вирусу с разной степенью эффективности заражать клетки человека и животных.

Команда заметила, что новый коронавирус лучше всего взаимодействует именно с человеческим АПФ2, поэтому исследователи предположили, что вирус был изготовлен в лаборатории так, чтобы он был способен проникать в клетки человека.

«Предполагается, что вирус лучше всего взаимодействует с рецептором своего исходного вида-хозяина, например, летучей мыши, и хуже взаимодействует с рецептором любого нового хозяина, например, человека. Однако в данном случае SARS-CoV-2 взаимодействует с человеком лучше, чем с предполагаемыми исходными видами-хозяевами: летучими мышами или любыми потенциальными промежуточными видами-хозяевами», — отмечается в исследовании.

По мнению профессора Петровского, выраженного в электронной переписке с LifeSite, это указывает на вмешательство человека в какой-то момент эволюции Covid-19.

«Возможность, которую все еще нельзя исключать, состоит в том, что SARSCoV-2 был создан в результате рекомбинации, которая намеренно или непреднамеренно была произведена в лаборатории, изучающей коронавирусы, а затем новый вирус случайно заразил местное население».

Доктор Петровский заявил, что есть признаки того, что вирус был «культивирован», чтобы постепенно эволюционировать, а не быстро генетически встраиваться и мутировать.

«Это, как правило, легко узнаваемые и, следовательно, четкие признаки вмешательства человека в создание вируса. Тот факт, что эти искусственные вставки отсутствуют, был интерпретирован некоторыми как то, что этот вирус не является результатом человеческих манипуляций», — сказал Петровский.

Краткий перевод выполнен краудфандинговой площадкой «День ТВ»