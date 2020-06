Что значит «вставать на одно колено» и кто такой Колин Каперник

Главная форма выражения позиции по протестам в США и угнетения темнокожих — молча встать на одно колено. Так уже сделали «Ливерпуль» и «Челси», Маркус Тюрам, Леброн Джеймс и другие.

Все это — отсылка к перформансу игрока в американский футбол Колина Каперника, который ввел этот жест в общественный и поп-культурный контекст как протест против расизма.

Изначально квотербек «Сан-Франциско» Колин Каперник молча сидел на скамейке запасных во время гимна США (так он тоже протестовал против ущемление прав темнокожих). Но в 2016-м перед предсезонной игрой он во время гимна сел на левое колено. Позже объяснил поступок:

«Я не собираюсь вставать, чтобы показывать гордость за флаг страны, которая притесняет темнокожих людей и вообще цветных. Для меня это больше, чем футбол, и было бы эгоистично с моей стороны не замечать всего того, что происходит. Людей убивают на улицах».

Многие темнокожие футболисты поддержали Каперника. Например, бывший игрок Маршон Линч перед матчем «Окленда» тоже встал на колено, а потом сказал:

«Лучше встать на колено, чем поднять руки вверх и быть застреленным».

У Дональда Трампа обратная реакция. Сначала он сказал:

«Думаю, это ужасно. Может, ему стоит найти другую страну, которая будет лучше работать?»

Потом призвал клубы НФЛ увольнять игроков, если они будут вставать на колено.

«Разве вы не хотите видеть людей, которые уважают флаг и страну на поле. Увольняйте тех, кто не делает это. Это было бы правильным решением».

Дальше Каперник вставал на колено после каждого матча сезона. НФЛ зафиксировала снижение посещаемости на 8% из-за недовольства поведением Каперника и его последователей. В 2017-м Каперник обвинил НФЛ в сговоре и сказал, что клубы специально договорились не брать его на работу из-за скандала из 2016-го. Каперник даже подал жалобу на НФЛ. Через год он помирился с Лигой: отозвал жалобу и отказался комментировать ситуацию. Business Insider писал, что за это он получил от НФЛ от 60 до 80 миллионов долларов.

После того случая в 2016-м карьера Каперника быстро заглохла. За «Сан-Франциско» он отыграл еще один сезон, после чего (в 28 лет) остался без клуба. Зато Каперника заметил Nike и предложил рекламный контракт в честь тридцатилетия слогана Just Do It.

Решение Nike разделило американцев. Одна часть считает, что компания поступила правильно и таким образом борется против притеснение темнокожих. Другая — что Nike не уважает флаг и гимн США. Сторонники второй позиции создавали в соцсетях хештэги #BoycottNike и #JustBurnIt и выкладывали видео, на которых уничтожают атрибутику Nike.



Каперник говорил, что ему неоднократно угрожали избиением и убийством.

«Если что-то подобное произойдет, вы подтвердите мою точку зрения. Всем будет понятно, почему это произошло».

После 2016 года Каперник плотно занялся активизмом. Он высказывался о каждом резонансном случае ущемления прав темнокожих и донатил пожертвования в фонды защиты на на суммы от 10 000 до 100 000 долларов. В 2016 году, когда в Оклахоме полицейский застрелил при задержании на дороге темнокожего и безоружного подозреваемого Терри Крутчера, Каперник сказал: «Вот идеальный пример, о чем это все».

Однажды Каперник вышел в носках, на которые изображены свиные головы в полицейских фуражках. Так он выражал популярное в движении Black Live Matter представление полицейских как свиней.

Свежую волну протестов Каперник прокомментировал так:

«Когда вежливость ведет к смерти, восстание — единственная логическая реакция. Слова о мире прольются, но, когда это будет сделано, они не будут услышаны, потому что ваше насилие породило это сопротивление. У нас есть право бороться. Покойся с миром, Джон Флойд».